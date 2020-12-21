شكرا لقرائتكم خبر عن "البديل الإنجليزى" اسم جديد لـ سلالة فيروس كورونا الجديدة ورعب فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، فالعالم حول أنظاره الآن نحو بريطانيا واتخاذ إجراءات صارمة منعا من انتشار تلك العدوى بدول العالم، ذكرت وسائل الإعلام العالمية أن المملكة المتحدة في حالة فوضى حيث تحمي أوروبا نفسها من فيروس كورونا الذي ينتشر "خارج السيطرة"، حسبما نقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية.

فرنسا "قالت صحيفة لوموند الصورة ببساطة أن سلالة الفيروس الجديد" يختتم عام كارثة للمملكة المتحدة، وذكرت صحيفة إل باييس الإسبانية يوم الإثنين أن أوروبا تحمي نفسها من المملكة المتحدة بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تزيد العدوى بنسبة تصل إلى 70%، وأطلقت الصحف الإيطالية على السلالة الجديدة اسم "البديل الإنجليزي" وذكرت أنها وصلت بالفعل إلى بلدهم على الرغم من قطع السفر.

أبعد من ذلك في أستراليا وأمريكا وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا قلقت عناوين الصحف من أن السلالة الجديدة قد تصل قريبًا، ما زاد من الضغط على الأزمة، اندلعت الفوضى في نهاية الأسبوع، حيث الغت حكومة بريطانيا احتفالات عيد الميلاد للملايين بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جنوب شرق إنجلترا، دفع ذلك دولًا من بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا والنمسا والدنمارك وأيرلندا وبلغاريا إلى تقييد السفر مع المملكة المتحدة ، بسبب مخاوف من أن المسافرين القادمين قد ينشرون العدوى.

ثم تعمقت الفوضى بعد أن أعلنت فرنسا أنها ستغلق حدودها أمام الشحن الذي يغادر ميناء دوفر ، الذي يسافر عبره خُمس جميع البضائع البريطانية كل يوم لمدة 48 ساعة مما يعرض الغذاء والإمدادات الطبية للخطر، ذكرت صحيفة HLN البلجيكية أن "الفوضى تلوح في الأفق في المملكة المتحدة المعزولة فالضغط على حركة الشحن يزداد ، والمخاوف من نقص الغذاء"، وذكرت صحيفة دي تليخراف الهولندية أن "كاب العبارات من المملكة المتحدة لم يعودوا موضع ترحيب هنا، تصدرت صحيفة Le Figaro الفرنسية بتعليقات من وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن الشكل الجديد ينتشر خارج السيطرة، أما في المانيا ركزت الصحف على الاضطراب في المطارات حيث تم عزل الركاب القادمين من المملكة المتحدة في صالات الوصول حتى تم اختبارهم سلبيًا، وتساءلت افتونبلاديت السويدية عما إذا كان يجب على رئيس الوزراء أن يحذو حذو الدول الأوروبية الأخرى ويفرض قيودًا على الحدود على المسافرين القادمين.

كما تصدرت صحيفة بيلد، إحدى أكبر الصحف في ألمانيا، الأخبار التي تفيد بأن المسافرين من المملكة المتحدة محتجزون عند وصولهم إلى مطار هانوفر حتى تظهر نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس ويضطرون إلى النوم على أسرة الأطفال والأرض في غضون ذلك.

في أيرلندا، قادت الصحف الأخبار التي تفيد بأن حظر السفر في المملكة المتحدة الساري حاليًا لمدة 48 ساعة يمكن تمديده عندما يجتمع الوزراء اليوم، في غضون ذلك ، تساءلت صحيفة افتونبلاديت السويدية عن سبب عدم فرض رئيس الوزراء بالفعل قيودًا على السفر بسبب مخاوف بشأن الفيروس.

في أمريكا، نشرت صحيفة نيويورك بوست تعليقات الحاكم أندرو كومو على صفحتها الأولى دعا فيها جميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة إلى اختبار الفيروس قبل رحلاتهم.

في أستراليا، قادت الصحف بتقارير تفيد بأن سلالة الفيروس الجديدة قد تم اكتشافها بالفعل في راكبين قادمين من المملكة المتحدة ، ووصفتها بأنها مدعاة للقلق