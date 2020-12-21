شكرا لقرائتكم خبر عن إمدادات لقاح كورونا لن تتأثر بحظر الشحن لبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وسائل إعلام بريطانية تأثر إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحظر الشحن المفروض على بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا التى ظهرت فى لندن وجنوب شرق إنجلترا، وانتقلت لبلدان أخرى.

وقال وزير النقل جرانت شابس، إن الاضطراب حول موانئ القناة "لن يكون له تأثير" على إمدادات اللقاح، مضيفا: "كل اللقاح تقريبًا، يأتي في الواقع عبر حاوية وهناك إمدادات جيدة في هذه الأثناء".

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن مخزون الأدوية "غير متأثر" بحظر الشحن ويمكن الحصول عليه من "مخزون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"

قال ريتشارد توربت، الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة الأدوية البريطانية لصحيفة إندبندنت: "الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وعملنا الذي تم تنفيذه خلال هذا الوباء - يعني أن شركات الأدوية لديها حالات طوارئ في مكانها بما يتماشى مع أسوأ حالة للحكومة، وهذا يشمل مخزونات إضافية من الأدوية الموجودة بالفعل في المملكة المتحدة والقدرة على إعادة توجيه الإمدادات..

وأضاف: نحن نتفهم أن الشركات واثقة في الوقت الحالي من أن الأدوية واللقاحات، بما في ذلك لقاح كورونا سيستمر في الوصول إلى المرضى، مؤكدًا نحن نراقب الوضع عن كثب ونعمل مع حكومة المملكة المتحدة أثناء تعاملهم مع القضايا المتعلقة بحدود المملكة المتحدة.

من جهة أخرى قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن بلاده حظرت الشاحنات التي تحمل البضائع من المملكة المتحدة.