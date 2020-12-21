هل ستعمل لقاحات كورونا ضد الطفرة الجديدة فى بريطانيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت حالة الطوارئ من سلالة فيروس كورونا الجديدة في بريطانيا القلق، حيث تسببت في ارتفاع حالات كورونا بالمملكة المتحدة، ودخلت البلد في أشد حالات الإغلاق صرامة حتى الآن، فهل ستعمل لقاحات كورونا الحالية ضد هذه الطفرة الجديدة لفيروس كورونا؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "إيفينيج ستاندرد"البريطاني .

ووفقًا للعلماء، فإن الطفرة الجديدة التي يطلق عليها اسم VUI - 202012/01 ، والمعروفة أيضًا باسم lineageB.1.1.7، لديها قابلية انتقال أعلى من السلالات السابقة لفيروس كورونا.

قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إن أحدث نصيحة إكلينيكية هي أنه من غير المرجح أن يفشل اللقاح في التعامل مع الطفرة الجديدة.

ينتج اللقاح أجسامًا مضادة ضد مناطق عديدة في بروتين سبايك المحيط بالفيروس، ومن غير المحتمل أن يؤدي تغيير واحد إلى جعل اللقاح أقل فاعلية ومع ذلك، يمكن أن يحدث هذا بمرور الوقت مع حدوث المزيد من الطفرات، كما هو الحال كل عام مع الأنفلونزا.

وقالت هيئة الصحة العامة، إن هذا البديل الجديد يتضمن طفرة في بروتين سبايك، وأن التغييرات في هذا الجزء من بروتين السنبلة قد تؤدي إلى أن يصبح الفيروس أكثر عدوى وينتشر بسهولة بين الناس.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كورونا ستكون أقل فاعلية ضد سلالة فيروس كورونا الجديد.

أيد كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس تأكيد رئيس الوزراء قائلاً، إن لقاحات كورونا تبدو كافية في بدء استجابة مناعية لسلالة متحولة جديدة من فيروس كورونا.

لم يتمكن الخبراء من العثور على أي سبب يشير إلى أن الطفرة الجديدة ستؤثر على عملية التطعيم حتى الآن.

أصدرت الهيئة الاستشارية للحكومة البريطانية، المجموعة الاستشارية لتهديدات فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة (NERVTAG)، ورقة لشرح تأثير اللقاح على سلالة الفيروس التاجي الجديدة.

قال الدكتور جوليان تانج، الأستاذ المشارك الفخري وأخصائي الفيروسات السريرية بجامعة ليستر: "لا نشهد أي زيادة في الضراوة أو الشدة أو أي تغييرات جسيمة في بروتين سبايك من شأنها تقليل فاعلية اللقاح - حتى الآن".

يشارك الدكتور جيريمي فارار، مدير Wellcome Trust ، رأيًا مشابهًا، لكنه يحذر من الطفرة الجديدة.

وقال: "في الوقت الحالي ، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه السلالة الجديدة ستتجنب العلاجات واللقاحات، ومع ذلك، فإن الطفرة تذكير بقوة الفيروس على التكيف ولا يمكن استبعاد ذلك في المستقبل".