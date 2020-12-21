إسرائيل تقرر إغلاق الأجواء لمدة عشرة أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إسرائيل إغلاق الأجواء باستثناء الدبلوماسيين لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للصحفيين، الإثنين: "لقد وصلت لتوي من اجتماع للمجلس الوزاري لكورونا. لدينا حاليًا وباء جديد ينتشر، فيروس ما زلنا لا نعرف عن طبيعته، يمكن أن تكون هذه السلالة الثانية من فيروس كورونا".

وأضاف: "لذلك، قررت أمس واليوم تنفيذ قرار إغلاق أجواء دولة إسرائيل، لن يدخل الأجانب البلاد، باستثناء بعض الاستثناءات مثل الدبلوماسيين".

وأشار نتنياهو إلى أن "الإسرائيليون الذين يعودون من الخارج بعد 48 ساعة سوف يدخلون في الحجر الانفرادي في الفنادق، أما إذا عادوا في غضون 48 ساعة، فسيكون بإمكانهم الدخول في حجر في منازلهم".

وقال: "أعلم أن هذا قرار صعب ولكن ليس لدينا خيار آخر، أنا أتفهم الصعوبة التي يتسبب بها أيضًا للعائلات والمسافرين والجميع، لكن هذا القرار حاسم لأننا يجب أن نحافظ على صحتكم وحياتكم".

وأضاف نتنياهو: "هذا القرار ساري المفعول حاليًا لمدة عشرة أيام مع إمكانية التمديد".