الولايات المتحدة تجيز دواء أسترازينكا لسرطان الرئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم لقاحا ضد فيروس كورونا من شركة شركة الأدوية البريطانية أسترازينكا، من المتوقع أن تصدر الموافقة عليه قريبا، استطاعت الشركة الحصول الموافقة على دواء واعد.

فقد اعتمدت الولايات المتحدة على دواء تاغريسو المخصص لمرضى المراحل المبكرة سرطان الرئة، والذي يقلل من نمو الورم أو خطر الوفاة بنسبة 80 في المئة، حسبما أفادت به وكالة رويترز.

ويأتي اعتماد العقار تاغريسو للمرضى عقب المرحلة الثالثة من التجارب التي أجريت في الولايات المتحدة ودول أخرى بإشراف إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وعقار تاغريسو الذي يؤخذ عبر أقراص فموية مرة واحدة يوميا، مخصص لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، وهو المرض الأكثر شيوعا بنسبة تصل إلى 85 في المئة بين المصابين بسرطان الرئة.

كذلك، حصل الدواء على الاعتماد في الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين ودول أخرى.

وخلصت التجارب على عقار الشركة البريطانية، إلى أن دواء تاغريسو أسهم في إبطاء انتشار الخلايا السرطانية في الرئة بشكل كبير بما في ذلك المرحلة التي تعقب العلاج الكيميائي والتدخل الجراحي.

وتعاونت 5 سلطات صحية وطنية مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية في هذه المراجعة من خلال مشروع أوربيس، وهو مبادرة من مركز التميز للأورام التابع لإدارة الغذاء والدواء، والذي يوفر إطارا لتقديم ومراجعة متزامنة لأدوية الأورام بين الشركاء الدوليين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا، ديف فريدريكسون: “هذه الموافقة تبدد فكرة أن العلاج انتهى بعد الجراحة والعلاج الكيميائي”، مضيفا: “نظل ملتزمين بمعالجة مرضى السرطان في وقت مبكر، في حين أنه لا يزال لديهم فرصة للشفاء”.

وحقق الدواء مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما يتوقع المحللون إمكانية مبيعات إضافية للعقار تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار.