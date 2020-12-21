حجر صحي بـ"أثر رجعي" لمواجهة سلالة كورونا الجديدة في سويسرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت سويسرا، الإثنين، حجرا صحيا بأثر رجعي على العائدين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، لمدة 10 أيام، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأصبحت بريطانيا معزولة عن معظم أوروبا، بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها، بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقطعت عدة دول منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا والهند وتونس وعمان، روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس تمثل خطرا على بلاده.

ومن المقرر أن يرأس جونسون، الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث السفر الدولي لا سيما حركة الشحن من وإلى بريطانيا.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات، لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا، في خطوة وصفها وزير النقل جرانت شابس بأنها مفاجئة، مضيفا في تصريحات إعلامية: "أنا على اتصال مع نظيري في فرنسا، ونبذل كل ما في وسعنا لاستئناف (الحركة)، أبلغونا حقيقة بأنهم يرغبون في استئناف النقل في أسرع وقت ممكن".