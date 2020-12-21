إنفوجراف.. كورونا المستجد والسلالة الجديدة.. تشابهات عدة واختلاف وحيد‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة معدية أكثر من السلالات الأخرى قلق علماء الأوبئة.

وقال المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس إن هذه السلالة الجديدة بالإضافة إلى انتشارها السريع، أصبحت أيضاً الشكل "السائد" من الفيروس بعدما أدت إلى "زيادة حادة" في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في ديسمبر/كانون الأول.



وتتشابه هذه السلالة مع فيروس كورونا في الأعراض الرئيسية، والاستجابة لفاعلية اللقاحات والعلاجات، ولم تؤثر على معدل الوفيات، إلا أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%.

الإنفوجراف التالي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين فيروس كورونا والسلالة الجديدة:



