فلسطين تسجل 31 حالة وفاة و1514 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 31 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقته ”الخليج 365” إنها سجلت 17 حالة وفاة بالضفة الغربية، و11 في قطاع غزة، و3 في القدس الشرقية.

وأضافت أنها سجلت 1022 إصابة بالضفة الغربية، و280 في قطاع غزة، و212 في القدس الشرقية.

وبالمقابل فقد سجلت 1847 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 1117 بالضفة الغربية، و451 في قطاع غزة، و280 بمدينة القدس الشرقية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 136 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبالإجمال فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس 140 ألفا و47 حالة تعافى منها 114 ألفا و16 حالة مع تسجيل 1287 وفيات.