بعد سلالة كورونا الجديدة.. عدوى نادرة للفيروس تصيب بفقدان البصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء من جامعة هوفستر في هيمبستيد بولاية نيويورك أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يسبب عدوى نادرة تؤدي إلى فقدان البصر.

وتوضح مجلة Knowridge Science Report أنه في أحد مستشفيات نيويورك، تطور لدى 3 مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" مرض التهاب القرنية Keratitis، ومن ثم على خلفية هذا الالتهاب تطور مرض التهاب باطن المقلة القيحي Endophthalmitis، وهو التهاب الأغشية الداخلية لمقلة العين.



ويؤكد الخبراء أن ظهور 3 حالات لمرض التهاب باطن المقلة القيحي خلال فترة قصيرة هو ظاهرة نادرة جدا، وبما أنها مرتبطة بعدوى "كوفيد-19" فمن الضروري إجراء دراسات جديدة مفصلة للتأكد من سبب هذه الحالات.

وتجدر الإشارة إلى أن المرضى الثلاثة تجاوزوا الستين من العمر، وتوفي أحدهم والثاني خضع لعملية إزالة العين، والثالث فقد الرؤية تماما.

ويشير الأطباء إلى أن مرض التهاب باطن المقلة القيحي، هو مرض نادر جدا، ويمكن أن يسببه فيروس، ومن أعراض الإصابة به احمرار وألم وإفرازات من العين وتورم الجفون وانخفاض الرؤية.

وأكدوا أن تطور مرض التهاب القرنية إلى مرض التهاب باطن المقلة القيحي هو حالة نادرة جدا، فقد أظهرت نتائج دراسة علمية أخرى أنه خلال 15 سنة تطورت 27 حالة فقط من التهاب القرنية، إلى التهاب باطن المقلة القيحي.

ويوضح الخبراء أنه لا يستبعد أن يكون سبب التهاب القرنية ناجم عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، ولكن مع ذلك، ليس لدى المختصين والأطباء ما يكفي من المعلومات والأدلة لتأكيد أن الفيروس التاجي المستجد مسبب المرض.

يذكر أنه سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وفرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على إثرها، عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.