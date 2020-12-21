10 آلاف من أفراد الطواقم الطبية الإسرائيلية تلقوا لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن نحو 10 آلاف من أفراد الطواقم الطبية تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا في اليوم الأول من حملة التطعيم.

وأضافت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "ستتسع الحملة لتشمل من هم فوق الـ60 من العمر وشرائح المجتمع التي تعتبر في دائرة الخطر في الأيام القريبة للحصول على التطعيم في صناديق المرضى".

وكانت إسرائيل أطلقت، الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية أن تكون أولوية التطعيم ضد الفيروس للطواقم الطبية ثم من هم فوق 60 عاما، ثم المرضى ومن ثم باقي المواطنين.

وبدوره قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشطاين: "في اليوم الأول للتطعيم تم منح 10 آلاف فرد من الطواقم الطبية اللقاح المضاد لكورونا".

وأضاف: "يوجد حتى الآن ما يقارب الـ200 ألف ممن سيتلقون اللقاح قريبا، أطالب من هم فوق الـ60 عاما بالتوجه لتلقي التطعيم لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نواجه كورونا".

وبالتزامن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 2871 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان تلقته"الخليج 365" إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغت 376 ألفا و359 إصابة بينها 3101 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الإصابات الفاعلة بلغت، الإثنين، 24 ألفا و992 إصابة.

وتنشغل إسرائيل، بمحاولة منع وصول سلالة كورونا الجديدة إليها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:"دعوت إلى عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر لغرض واحد ألا هو إغلاق السماء".

وأضاف في مستهل جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا: "منذ الجلسة التي عقدناها أمس، بات انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا يتزايد في عدد كبير جدًا من الدول فمن الواضح لنا أننا نشهد بداية تفشي سريع للغاية".

وتابع: "ألتمس استنساخ الإجراءات التي اتخذناها خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا الأول بمعنى إغلاق المجال الجوي بأسرع وقت ممكن".