وفاة نجل شقيق أردوغان بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام تركية، عن وفاة أحمد أردوغان نجل الشقيق الأكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، وتابعته "الخليج 365، الإثنين.



وأشار المصدر إلى أن أحمد أردوغان توفي في المستشفى الذي كان يعالج به في مدينة كوجالي غربي البلاد، وهو نجل حسن أردوغان(73 عامًا) الشقيق الأكبر لأردوغان، الذي يقيم بالولاية المذكورة.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان أحمد أردوغان الثرى في مسقط رأسه ببلدة جونايسوي بمدينة ريزا.

وكشفت وزارة الصحة التركية، الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 20 ألفاً و 316 حالة جديدة، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و800 ألف و286 حالة.

فيما تم تسجيل 246 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفًا و97 حالة.