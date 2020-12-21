شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية: تصنيع أول روبوت مصري مبتكر بمواصفات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد فني، الاستاذ بقسم هندسة الميكاتروينات والروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، نجاح فريق بحثي بالجامعة في تصنيع أول روبوت صناعي مبتكر بمواصفات عالمية باستخدام مكونات محلية أقل تكلفة من مثيله المستورد وأكثر كفاءة.

وأضاف ان الروبوت الجديد يتميز بأن له هيكل فريد يجمع بين مزايا الروبوتات المتسلسلة في كبر حيز العمل وبين الروبوتات المتوازية في سرعتها ودقتها ويتلافى عيوبهما، كما يستخدم الروبوت محركات دورانية للحصول على حركات خطية التي لها تطبيقات صناعية متعددة.

وأوضح أن المحركات الدورانية تضيف ميزة تنافسية للروبوت فهى أقل في التكلفة من المحركات الخطية ولا تحتاج صيانة كثيرة ولا تقتطع أجزاء من حيز عمل الروبوت.

واستطرد، أن الروبوت يستخدم نظام توازن يقلل بشكل دراماتيكي الطاقة المستهلكة لتشغيل الروبوت ويتيح استخدام محركات صغيرة مما يقلل تكلفة الروبوت ويجعله منافس قوي للروبوتات الصناعية المستوردة المتواجدة بالأسواق، ويمكن استخدامه في قطاعات صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات البلاستيكية، وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات موضحا ان هذا الإختراع المصري سوف يشجع الكثير من المستثمرين المصريين لإستخدامة في تحديث الصناعة المصرية لانه اقل تكلفة من مثيلة المستورد وتوافر قطع الغيار المحلية وتوافر الصيانه محليا.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بجهود الفريق البحثى المشارك في مشروع الروبوت الذكي ونجاحهم في تصنيع روبوت مبتكر بخبرات مصرية ومواصفات عالمية.