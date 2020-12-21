شكرا لقرائتكم خبر عن مايكرو سوفت تسعى لإلغاء كلمات المرور خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة مايكروسوفت عن خطتها الجديدة التي تسعى للوصول إلى مستقبل بدون كلمات مرور في البرامج الخاصة بها، على أن يتحقق ذلك خلال العام المقبل 2021.

بحسب موقع «ruetir»، أوضحت الشركة خلال تقريرها أن السبب وراء إجراء هذا التطور هو تكرار حوادث القرصنة التي يتعرض لها المستخدمسن أثناء استخدامهم للبرامج الخاصة بها.

وأوضحت أن 80% من حالات القرصنة والهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها المستخدمين تحدث عن طريق كلمات المرور، بالإضافة إلى تعرض ما يقرب من 250 شركة كل يوم إلى القرصنة، «نريد إيجاد حل لهذه المعضلة حيث يتزايد القلق في العالم بسبب الهجمات الإلكترونية».

وأشارت مايكروسوفت إلى أنه في عام 2019 كان هناك أكثر من 100 مليون شخص يسجلون الدخول على الحسابات والبرامج الخاصبة متبعين طرق إلكترونية أخرى غير الكلمات المرورية، وبحلول شهر مايو 2020 ارتفع هذا العدد ووصل إلى 150 مليون مستخدم.

وأعربت الشركة عن أملها في أن تزيد شعبية هذه الأساليب الذكية التي لا تعتمد على كلمات المرور، حتى يتم اعتمادها رسميًا واستخدامها من قبل الجميع.

أكدت أنها تعمل بالتعاون مع أكثر من جهة متخصصة بالمجال الرقمي لتطوير المزيد من الأساليب الذكية التي تساعد المستخدمين على التخلي عن كلمات المرور، بما لا يتعارض مع الوصول إلى أجهزتهم بأمان تام، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطرق الذكية للدخول إلى الأجهزة، بدون كلمات مرور، في الوقت الحالي، مثل «Windows Hello» الذي يعمل بالوجه أو بصمة الإصبع.