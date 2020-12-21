شكرا لقرائتكم خبر عن «التعرف على المستخدم عن طريق اللمس».. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 13 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جون بروسر المتخصص في تسريبات منتجات شركة «آبل» الأمريكية، لمجلة «فوربس» الأمريكية عن تسريبات جديدة تتعلق بمواصفات لم يُعلن عنها لهاتف iPhone 13.

قال «بروسر» فإن الهاتف سيكون مزودًا بشاشة «LTPO» وهي قادرة على تقديم تجربة مشاهدة عالية الدقة دون أن يكون ذلك على حساب العمر الافتراضي للبطارية.

وأوضح أن «هذه الشاشة ستجعل من الهاتف الجديد منافسًا قويًا لهواتف آندرويد التي تتفاخر دائمًا بطول العمر الافتراضي للبطاريات الخاصة بها».

الهاتف الجديد سيتميز بتقنية «Wi-Fi 6»، التي تتميز بسرعتها الفائقة التي تصل إلى 9.6 جيجابيت في الثانية فضلًا عن وقت الاستجابة لمنخفض والكفائة في استخددام الطاقة.

وف وقت سابق تضمنت التسريبات المتعلقة بجهاز iPhone 13، إلى أنه سيدعم لجيل الخامس من تقنية الاتصالات، كما سيتم مضاعفة سعة المساحة الخاصة به، مع إضافة خاصية التعرف على المستخدم عن طريق اللمس.

وكان موقع «fonearena» قد كشف أنه من المتوقع أن تتضمن سلسلة iPhone 13، 4 هواتف بثلاث أحجام، وهي آيفون 6.1 بوصة، وآيفون 6.7 بوصة وآيفون 5.4 بوصة.