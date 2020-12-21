شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ هندية لمواجهة فيروس كورونا الغامض ومطالبات بمنع الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب غالبية خبراء الصحة العامة في الهند بحظر طيران فورى وإغلاق البلاد لمنع دخول فيروس كورونا الجديد، ودعت وزارة الصحة الاتحادية إلى اجتماع طارئ لكبار مستشاريها لمناقشة ظهور نوع متحور من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث أدت هذه الطفرة إلى زيادة هائلة في الحالات في جنوب شرق إنجلترا ولندن ودفعت العديد من البلدان إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

ويشارك في الاجتماع الطارئ خبراء من معهد عموم الهند للعلوم الطبية والمجلس الهندي للبحوث الطبية وممثل منظمة الصحة العالمية وآخرين، وفقا تقرير من موقع thehealthsite.

في تغريدة عل موقع تويتر، قال رئيس وزراء ولاية راجستان بالهند "إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد الناشئة في المملكة المتحدة هي مصدر قلق كبير، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية، وإعداد خطة طوارئ لاحتواء ذلك وكذلك حظر جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى على الفور".

أول أمس أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن سلالة الفيروس التي تم تحديدها حديثًا قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 %، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن البديل الجديد "خارج عن السيطرة" على الفور، حظرت المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الأوروبية ،بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية ذهابًا وإيابًا من المملكة المتحدة بعد ظهور تقرير عن السلالة الطافرة.

غردت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر يوم السبت قائلة إنها "على اتصال وثيق مع المسئولين في المملكة المتحدة بشأن متغير فيروس كوروناالجديد ووعدت بإبلاغ الحكومات والجمهور بالمزيد من المعلومات".

شكل جديد من فيروس كورونا "خارج عن السيطرة"

أدى اكتشاف سلالة جديدة وأكثر فاعلية من كورونا المتشرة في بعض أجزاء من أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا والدنمارك، إلى إطلاق أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم، حتى عندما ذكرت الحكومة البريطانية أن الشكل المتحور الجديد للرواية فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 % وهو نوع من "خارج السيطرة".

فرضت حكومة المملكة المتحدة إغلاقًا صارمًا في لندن وجنوب شرق إنجلترا وسط احتفالات عيد الميلاد بعد ظهور هذا البديل الجديد. خوفًا من التدفق المحتمل للمسافرين من بريطانيا، وأعلنت دول مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا يوم الأحد تعليق الروابط الجوية - وفي بعض الحالات طرق السكك الحديدية والعبارات أيضًا من بريطانيا.

الطفرة خاصة بمنطقة جغرافية

قال عضو جيريدار بابو، عالم الأوبئة في معهد الصحة العامة بالهند، إنه في حالة عدم وجود دراسة مفصلة لتحديد أعراض وشدة السلالة الجديدة، سيكون من السابق لأوانه فرض حظر السفر في الهند، مشيرا إلى أن المعلومات الجديدة عن الانجراف المستضدي في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا هي نتيجة لانتقال المجتمع على نطاق واسع، ما يستلزم محاولة الفيروس إيجاد طريقة عن طريق تغيير سلالته الجينية للبقاء على قيد الحياة ومحاولة البشر تحطيمه باللقاحات.

كما يقول عضو فريق عمل كورونا: "التعديلات في النسب الجينية والطفرات والارتباطات مع الأعراض السريرية وشدتها سيتم التحقيق فيها بالتفصيل في الهند، وفي غياب مثل هذه الأدلة، سيكون من السابق لأوانه فرض حظر السفر.

ويخالف هذا الرأى غالبية خبراء الصحة العامة في الهند مطالبين بأن البلاد يجب أن تغلق سماءها لمنع دخول فيروس كورونا المتحول حديثًا و اقترح لاليت كانط ، الرئيس السابق لعلم الأوبئة والأمراض المعدية في المجلس الهندي للأبحاث الطبية، أن تتخذ الحكومة جميع التدابير لاحتواء المتغير المتحور من التسلل إلى البلاد حيث وجد أنه شديد العدوى.

من جانبها قال سومياديب بهوميك، أخصائي الصحة العامة في معهد جورج للصحة العالمية، إن الهند يجب أن تتعلم من الماضي وألا تكرر خطأ فبراير ومارس الماضى حيث ضاعت فترة حاسمة لاحتواء الفيروس بسبب التردد. وصرح أثناء حديثه إلى شبكة IANS: "تحتاج البلاد إلى حظر جميع الرحلات الجوية الدولية ".

جدير بالذكر أنه وفقًا لتقارير الحالات المنتشرة في الدول الأوروبية، فإن الفيروس ينتشر بسرعة لا تصدق، ولذلك فإن وصوله إلى الهند مٍألة وقت، نظرًا لأن أوروبا بلد تجارة حرة، يمكن للأشخاص الذين سافروا هناك مؤخرًا العودة إلى الهند مع احتمال حملهم أحدث سلالة.