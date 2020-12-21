شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأدوية الأوروبية تقيم لقاح فايزر تمهيدًا لترخيصه وبدء التطعيم خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا اليوم الإثنين بتقييم لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech، كما أنها ستعطي الضوء الأخضر لوضع أوروبا في طريقها لبدء التطعيم في غضون أسبوع، وذلك بحسب ما ذكر موقع "France24".

وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا، إنها تخطط لبدء التطعيم اعتبارًا من 27 ديسمبر في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأت التطعيمات بلقاح فايزر في وقت سابق من هذا الشهر.

وإذا تم منح الموافقة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، فإن العقبة الأخيرة هي موافقة المفوضية الأوروبية والتي من المتوقع أن تكون يوم الأربعاء.

استهدفت رئيسة اللجنة أورسولا فون دير لاين بالفعل بدء التطعيمات في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر، بعد عيد الميلاد مباشرة تقريبًا.

يجري تجنيد طلاب الطب والأطباء المتقاعدين والصيادلة والجنود في حملة تلقيح أوروبية ذات نطاق غير مسبوق.

يعني النهج التدريجي إعطاء الأولوية لعمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمين المسنين في دورالرعاية، مع عدم وصول معظم المخططات الوطنية إلى عامة الناس حتى نهاية الربع الأول من عام 2021 على أقرب تقدير.

ومع ذلك، فإن هدف الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة هو الوصول إلى تغطية 70٪ من سكانها البالغ عددهم 450 مليون نسمة.

وسمحت هيئة تنظيم الأدوية في سويسرا يوم السبت باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا.