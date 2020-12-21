طريقة تخسيس الوزن وازالة الكرش بحسب العمر

لا يمكن الجميع خسارة الوزن الزائد والتخلص من الكرش بالطريقة نفسها. فلكل شخص نمط حياته وتركيبة جسمه المختلفة عن الآخر. لكن لكل شخص عمره المختلف أيضاً. وهذا ما يجب أخذ في الاعتبار في حال السعي إلى إزالة الكرش والحصول على جسم رشيق ومثالي.

يرتبط ظهور الكرش في هذه السن عادة باعتماد نظام غذائي غير متوازن وبتناول الأطعمة الجاهزة والتي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

لذا لا يمكن خسارة الكرش في هذه الحالة من دون اتباع هذا البرنامج اليومي:

الفطور: يمكن أن يتمضن حصة من منتجات الحليب الخالية من الدسم مثل كوب من الحليب أو اللبن أو 100 غ من الجبنة البيضاء. ومن المفيد أن يحتوي على 40 إلى 50 غ من الخبز، ثمرة فاكهة، كوب من الشاي أو القهوة من دون سكر وبيضة مسلوقة.

الغداء والعشاء: من الضروري أن تحتوي هاتان الوجبتان على حصة من اللحوم غير الدسمة أو الدجاج أو الأسماك أو بيضتين مسلوقتين، الخضار المطهوة، منتجات الألبان وحصة من الفاكهة.

كذلك يجب ألا تتجاوز كمية الزيت التي يتم استهلاكها يومياً الـ3 غرامات.

في هذه المرحلة يزداد احتمال اكتساب الوزن وخصوصاً في منطقة البطن لأسباب عدة مثل الحمل وعدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة السريع والضغط النفسي والتوتر. لكن يمكن إزالة الكرش من خلال اتباع هذا الرجيم الذي يحتوي على 1500 سعرة حرارية يومياً.

- الفطور: كوب من الشاي أو القهوة خالياً من السكر، قطعة صغيرة من خبز الجاودار، ملعقة وسط من الزبدة، ملعقتا طعام من المربى، كوب من منتجات الحليب وحبة من الفاكهة.

الغداء: حصة من اللحم أو السمك أو البيض مع القليل من زيت الزيتون أو الكولزا، طبق من الخضار الطازجة أو المطهوة، حصة من النشويات، كوب من منتجات الحليب وحبة من الفاكهة.

العشاء: نصف حصة من اللحم أو السمك أو البيض مع القليل من زيت الزيتون أو الجوز أو الكولزا، تلثا حصة من النشويات، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي وثمرة فاكهة.

في هذه المرحلة العمرية تبدأ الكتلة العضلية عادة بالتراجع. كما تعاني المرأة من تقلبات هرمونية. وهذا ما قد يسبب تجمع الدهون لديها وخصوصاً في منطقة البطن.

وفي هذه الحالة لا بد لها من الحدّ من استهلاك السعرات الحرارية بنسبة 10% ومن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً.

كذلك يمكنها اتباع هذا البرنامج الأسبوعي:

الاثنين

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة من دون سكر، سندويتش خبز مع القليل من الزبدة وحبة من الفاكهة.

الغداء: جزر مبشور مع عصير الليمون، ملعقة طعام من الزبيب، معكرونة، لبن زبادي مع الفواكه، تفاح مشوي في الفرن.

العشاء: طبق سلطة عدس، جبنة بيضاء بنسبة 20% دسم وثمرة كيوي.

الثلثاء

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة، 30 غ من حبوب الفطور الطبيعية مع الحليب، كوب لبن زبادي طبيغي، كوب عصير برتقال طازج.

الغداء: طبق هليون مع الخل الخفيف، قطعة لحم مشوي خال من الدسم، ثمرة فاكهة.

العشاء: سلطة خضراء، بيضتان مسلوقتان، قطعة من الأناناس.

الأربعاء

الفطور: كوب من الشاي، سندويتش من الخبز الكامل، ملعقة طعام من المربى، كوب من اللبن الزبادي، ثمرة كيوي.

الغداء: سلطة خضراء، طبق خضار محشوة، قطعتا جبنة قليلة الدسم وحصة من الفاكهة.

العشاء: شمندر مع الخل المخفف، قطعة لحم دجاج مشوي مع القليل مع الأرز وحبة من الفاكهة.

الخميس

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة، سندويتش مصنوع من نخالة الخبز، جبنة خفيفة الدسم، عصير غريب فروت طازج.

الغداء: شمر مع عصير الليمون، قطعة لحم مشوي، لبن زبادي.

العشاء: طبق تبولة، قطعة دجاج مشوية، فراولة أو توت.

الجمعة

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة، جبنة بيضاء خفيفة الدسم وكوب من عصير الليمون الطبيعي.

الغداء: نصف حبة من الغريب بفروت، طبق خضار، جبنة خفيفة الدسم، ثمرة إجاص أو تفاح.

العشاء: قطعة سمك سلمون مشوي مع الفجل الأحمر، حبتا بطاطا مطهوة على البخار، سلطة خضراء مع البرتقال.

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السبت

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة من دون سكر، سندويتش من الخبز الكامل مع القليل من الزبدة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، ملعقة طعام من العسل، حبة من البرتقال.

الغداء: قطعة سمك ماكريل مشوي مع سلطة ملفوف بالخل المخفف والفول، بضع حبات فريز.

العشاء: سلطة خيار وذرة مع البروكولي واللبن الزبادي بالفواكه.

الأحد

الفطور: كوب من القهوة أو الشاي من دون سكر، خبز بالحليب مع الفواكه.

الغداء: سلطة طماطم بالحبق، قطعة لحم عجل مشوية، جبنة قليلة الدسم، تفاحة أو إجاصة.

العشاء: سلطة خضراء مع الفليفلة، قطعة لحم حبش من دون دهن، كوب لبن زبادي، حصة فواكه.