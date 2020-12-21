بيلاروسيا تعتمد لقاح "سبوتنيك".. هل يحمي من سلالة كورونا الجديدة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال صندوق الثروة السيادي الروسي، الاثنين، إن وزارة الصحة في بيلاروسيا اعتمدت لقاح "سبوتنيك في" الروسي.
وبذلك تصبح بيلاروسيا أول دولة تقدم على هذه الخطوة بعد روسيا.
وذكر كيريل دميترييف، رئيس الصندوق، خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون، أن بيلاروسيا من المفترض أن تبدأ إنتاج اللقاح في الربع الأول من العام المقبل، بحسب "رويترز".
وأضاف أن لقاح "سبوتنيك في" فعال أيضا ضد سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في أوروبا.
وبدأت بيلاروسيا، الحليفة الوثيقة لموسكو، إجراء تجارب سريرية للقاح على متطوعين في أول أكتوبر/ تشرين الأول وراجعت البيانات التي حصلت عليها خلال تجارب المرحلة الثالثة للقاح في روسيا حسبما قال الصندوق.
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