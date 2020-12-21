إنفوجراف.. 4 فحوصات ضرورية بعد الشفاء من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجود مشكلات قلبية ذات صلة بـ"كوفيد-19" يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية جداً على القلب مثل ضربات قلب غير منتظمة أو الموت القلبي المفاجئ.

وعادة ما تدفع فرحة التعافي من كورونا إلى العودة للحياة الطبيعية بصورة فورية دون التفكير ملياً قبل العودة إلى الروتين اليومي، لا سيما ممارسة الرياضة، التي ينبغي قبلها فحص القلب، حسب توصيات الأطباء.

وقال الدكتور توماس جوت، مدير مساعد كلية الطب في مستشفى كلية ستاتن آيلاند، إن مرضى العدوى الشديدة من كورونا المستجد يمرون بالكثير من الالتهابات والتجلط في القلب والرئتين ما يمكن أن تعيق تدفق الدم إلى تلك الأعضاء، لذلك ربما يعاني المتعافي من مشكلات عند محاولة العودة إلى النشاط مجدداً.

وتختلف التوصية بنوعية الفحوصات القلبية من شخص لآخر وفقاً للأعراض التي عانى منها، وعادة ما يوصي الأطباء مرضى كورونا من أصحاب الحالات المتوسطة إلى شديدة بإجراء بعض الفحوصات المهمة.

الإنفوجراف التالي يستعرض 4 فحوصات ضرورية بعد الشفاء من كورونا: