شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نصاب بفيروس كورونا رغم ارتداء الكمامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من حث منظمة الصحة العالمية على ارتداء أقنعة الوجه أو الكمامة، وإثبات التجارب العلمية أن ارتداء الكمامة يساعد في منع الإصابة بفيروس كورونا، ولكن قد يصاب البعض أيضًا بالفيروس التاجي رغم ارتداء الكمامة، فما السبب العلمي وراء ذلك، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وبحسب جريدة "ذا ديلي ميل" البريطانية فإن النظرية هي أن الأقنعة تحبس الجزيئات الفيروسية التي يتم طردها من فم الشخص المصاب أو أنفه عندما يسعل أو يثرثر أو يعطس أو يتحدث وعلى مدى الأشهر الستة الماضية ، يبدو أن بعض الدراسات أظهرت أنها فعالة في القيام بذلك.

في يونيو، جمعت مجلة The Lancet بيانات من 172 دراسة من 16 دولة وخلصت إلى أن التباعد الاجتماعي بارتفاع مترين وارتداء قناع الوجه يقلل من خطر الإصابة بكورونا، وهذا يعني أن ارتداء الكمامة وعدم تطبيق التباعد يمكن أن ينقل لك الفيروس.

وجدت دراسة أمريكية، نُشرت في أغسطس، أن المعدلات كانت أقل أربع مرات في البلدان التي يُعتبر فيها ارتداء الأقنعة أمرًا معتادًا أو فرضته الحكومة.

في المملكة المتحدة، خلصت معظم البيانات إلى أن الأقنعة فعالة على مستوى السكان عندما يرتديها الفرد المصاب.

وأوضح البروفيسور بول ديجارد، عالم الفيروسات في جامعة إدنبرة المشارك في التجربة: "المصدر الرئيسي لانتقال العدوى هو قطرات السائل - مثل السعال والعطس - التي ترسل الفيروس يطير في الهواء.

وأضاف "جسيمات كوفيد 19 صغيرة جدًا بحيث لا يمكن إيقافها بواسطة قناع لكن قطرات الماء الأكبر يمنعها ارتداء الكمامة.

والقطرات ليست الطريقة الوحيدة لانتشار الفيروس في يوليو، نشرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة بشأن انتشار الفيروس عبر جزيئات أصغر وخفيفة الوزن تنتقل عبر الهواء - مثل الدخان أو الغبار - وتستمر لفترة طويلة بعد مغادرة الشخص المصاب للمنطقة.

قال البروفيسور ديجارد: "لا يمكن للأقنعة أن تفعل شيئًا يذكر لوقف انتقال العدوى عبر الهواء.. جزيئات كورونا غير المحتواة في قطرات الماء صغيرة جدًا بحيث لا يمكن إيقافها."

وأضاف أن عددًا قليلاً فقط من العدوى تنتشر عن طريق العدوى المنقولة بالهواء حيث لا تبقى الجزيئات الفيروسية لفترة طويلة في الهواء ولكن لا يزال هناك القليل من الأدلة على الفعالية في أوضاع الحياة الواقعية.

تضمنت معظم الأبحاث التي اكتملت في فصلي الربيع والصيف دراسات معملية باستخدام آلات التنفس الاصطناعي لمحاكاة السعال البشري ومراقبة مدى فعالية الأقنعة في الحد من انتقال قطرات الماء.

وأثبتت إحدى التجارب الواقعية، التي شملت 6000 مشارك يرتدون أقنعة جراحية في جميع الأوقات أثناء التواجد في الأماكن العامة، أنها غير حاسمة.

وأوضح البروفيسور جيمي ويتوورث، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "حتى الدراسات الواقعية تعيقها حقيقة أنك لا تعرف ما إذا كان المشاركون يرتدون القناع بشكل صحيح أم لا."

هناك القليل من الأبحاث المتاحة حول ما إذا كنا نرتدي الأقنعة بشكل صحيح، لكن الخبراء يقولون إن هذا جانب من النقاش يتم تجاهله غالبًا.

وقال البروفيسور ويتوورث: "تظهر الدراسات أنها فعالة ولكن يجب ارتداؤها بشكل صحيح - مع تغطية الفم والأنف أما فيما يتعلق بما إذا كانت تمنع دخول الفيروس، وتحمي من يرتديها، فإن الأدلة ضعيفة."

لا تأخذ الدراسات في الحسبان المتغيرات غير المعروفة - على سبيل المثال عدد المرات التي يرتديها الناس.

قال البروفيسور ديجارد: "من غير المحتمل أن تمنعك الأقنعة من الإصابة بالفيروس، لكن من المرجح أن تحبس قطرات الماء المصابة الخارجة من فمك".

تعتبر الأقنعة أداة أقل قوة من التباعد الاجتماعي.

قال البروفيسور ويتوورث: إن أهم عاملين من عوامل الخطر للإصابة بـ كورونا هما نقص التهوية والتزاحم. كلما زاد عدد الهواء الذي تشاركه مع الآخرين، زادت احتمالية التقاطك له ومع ذلك، نعتقد أن الأقنعة ستخفف من ضرر الحشود.