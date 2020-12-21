شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوية على حقن مجهرى.. حاجات مهمة لازم تعرفيها عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى هى الوسائل التى يلجأ لها الكثيرون فى الفترات الاخيرة من اجل تحقيق حلم الأمومة، وهنا لا بد من اتباع بعض الاجراءات والفحوصات قبل وبعد العملية حتى تمر بسلام دون مضاعفات أو مشاكل، ويقدم ”الخليج 365” نصائح حول نمط الحياة لأطفال الأنابيب وفقا لما ذكره موقع healthline

ماذا نأكل أثناء التلقيح الاصطناعي

خلال دورة أطفال الأنابيب ، ركزي على تناول وجبات صحية ومتوازنة لا تقم بإجراء أي تغييرات كبيرة أو مهمة خلال هذا الوقت ، مثل التخلص من الغلوتين إذا لم تكن بالفعل.

توصي الدكتورة إيمي إيفا زاده ، أخصائية الغدد الصماء التناسلية ، باتباع نظام غذائي متوسطي، يجب أن يوفر أساسه النباتي الملون التغذية الإيجابية التي يحتاجها جسمك.

في الواقع ، تظهر الأبحاث أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي قد يحسن معدل نجاح التلقيح الاصطناعي بين النساء اللائي تقل أعمارهن عن 35 عامًا ولا يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

كيف تتمرن أثناء التلقيح الاصطناعي

تتجنب العديد من النساء أو يتوقفن عن ممارسة الرياضة أثناء دورة التلقيح الاصطناعي الخاصة بهن لأنهن يخشين من أن ضرب السجادة قد لا يكون مفيدًا للحمل المحتمل. لا تقلق. يمكن لمعظم النساء مواصلة ممارسة التمارين الرياضية الروتينية.

إذا كان لديك مؤشر كتلة جسم صحي (BMI) ، وكنت تمارس الرياضة ، وكان رحمك صحيًا ، فيجب عليك الاستمرار في ممارسة الرياضة.

المواد الكيميائية التي يجب تجنبها وأين توجد

يجب تجنب استخدام المواد الاتية

الفورمالديهايد

طلاء الأظافر

البارابين والتريكلوسان والبنزوفينون

مستحضرات التجميل

مرطبات

صابون

BPA والفينولات الأخرى

مواد تغليف المواد الغذائية

مثبطات اللهب المبرومة

الأدوية التي قد تتداخل مع أدوية الخصوبة

أثناء الاستعداد لبدء دورة التلقيح الاصطناعي ، أخبر طبيب الخصوبة الخاص بك عن أي أدوية تتناولها. تأكد من إدراج كل شيء ، حتى أكثر الأدوية شيوعًا ، مثل:

حبوب حساسية يومية

اسيتامينوفين (تايلينول) أو ايبوبروفين (أدفيل)

أي وصفات طبية

المكملات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).