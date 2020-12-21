إنفوجراف.. 4 فحوصات يمكن تجنبها مع التقدم في السن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعين على المسنين إجراء فحوص سنوية للاطمئنان على صحتهم، كما يجب عليهم الحفاظ على بعض اللقاحات، مثل الإنفلونزا والقوباء والالتهاب الرئوي.

لكن، وفقاً لصحفية "واشنطن بوست" الأمريكية، ربما يكون إجراء فحص لشخص مسن له عواقب أكبر من فوائده المحتملة في بعض الأحيان.

على سبيل المثال، إجراء تنظير القولون (فحص جراحي للكشف عن السلالات محتملة التسرطن في القولون) لمريض كبير في السن يعاني من مشكلات في الصحة ليس دائما القرار الصحيح، ويعني تعريضه للخطر الآن للحصول على فوائد محدودة لاحقاً.

الإنفوجراف التالي يوضح 4 فحوصات يمكن تجنبها مع التقدم في السن:



