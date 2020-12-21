شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تؤدي إلى شيخوخة الجلد منها التعرض للشمس والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر البشرة والجلد بعدة عوامل قد تؤدي إلى سرعة تعرضها للشيخوخة، مثل نمط حياتك ونظامك الغذائي والوراثة وعاداتك الشخصية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأشياء التي تعرض جلدك للشيخوخة، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هي علامات شيخوخة الجلد الظاهرة؟

قال الدكتور ألوك فيج، طبيب الأمراض الجلدية بكليفيلاند كلينيك بأمريكا: "مع تقدمنا ​​في العمر، تتغير البشرة بشكل واضح بعدة طرق، حيث تصبح البشرة أكثر خشونة وجفاف، كما يتسبب فقدان الأنسجة المرنة (الإيلاستين والكولاجين) مع تقدم العمر في ترهل الجلد.

وتابع قائلاً: "يحدث هذا بسبب ترقق البشرة (الطبقة السطحية من الجلد) والأدمة (الطبقة العميقة من الجلد)، تنجم زيادة هشاشة الجلد عن تسطيح المنطقة التي تلتقي فيها البشرة والأدمة (طبقة الجلد الموجودة تحت البشرة) وتحدث الكدمات بسهولة أكبر يحدث هذا بسبب ترقق جدران الأوعية الدموية.

ما التغيرات التي تحدث تحت الجلد وتسبب الشيخوخة

-فقدان الدهون تحت الجلد في الخدين والصدغ والذقن والأنف ومنطقة العين قد يؤدي هذا إلى ارتخاء الجلد والعينين الغائرة وظهور "الهيكل العظمي".

-قد يصبح فقدان العظام واضحًا بعد سن الخمسين ويسبب ترهل الجلد وتجعد الجلد حول فمك.

-يتسبب فقدان الغضروف في الأنف في تدلي طرف الأنف ويجعل رؤية الهياكل العظمية في الأنف أسهل.

كيف تسبب الشمس شيخوخة الجلد (الشيخوخة الضوئية)؟

لقد سمعنا جميعًا كيف أن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يعزز شيخوخة بشرتنا، ولكن كيف يحدث ذلك بالضبط؟

قال الدكتور فيج أنه "بمرور الوقت، تتلف أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) أليافًا معينة في الجلد تسمى الإيلاستين".

ويتابع قائلاً: "يتسبب انهيار ألياف الإيلاستين في ترهل الجلد وتمدده وفقدانه قدرته على العودة بعد التمدد".

ويصاب الجلد أيضًا بكدمات وتمزق بسهولة أكبر ويستغرق وقتًا أطول للشفاء لذا ، في حين أن أضرار أشعة الشمس قد لا تظهر عندما تكون صغيرًا، فإنها ستظهر لاحقًا في الحياة.

لا شيء يمكنه التراجع تمامًا عن أضرار أشعة الشمس، على الرغم من أن الجلد يمكنه أحيانًا إصلاح نفسه.

قال الدكتور فيج: "لم يفت الأوان أبدًا للبدء في حماية نفسك من الشمس، يمكنك تأخير التغيرات المرتبطة بالشيخوخة بالبقاء بعيدًا عن الشمس، عند الخروج ، فإن استخدام واقي من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى يمكن أن يحمي بشرتك ".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعادة وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين أو أقل إذا تبللت أو تعرقت بشدة سيحدث فرقًا أكبر.

ما هي العوامل الأخرى التي تسبب تغيرات في بشرتك؟

هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعل بشرتك تتقدم في العمر مع تقدمك في السن.

-الجاذبية. عندما يفقد الجلد مرونته، تتسبب الجاذبية في تدلى الحاجبين والجفون ، ورخاوة وامتلاء تحت الخدين والفك وإطالة شحمة الأذن.

-البدانة، قال الدكتور فيج: "يتسبب الوزن الزائد في تمدد الجلد ويقلل من قوة ولمعان الشعر والأظافر كما أنه يسبب مشاكل جلدية بما في ذلك البقع الداكنة على الجلد والنمو الذي يبرز من الجلد (الزوائد الجلدية) ، وعلامات التمدد ، والدوالي.

تم ربط السمنة بأمراض جلدية أخرى ، بما في ذلك الصدفية والتهاب النسيج الخلوي.