تزيين شجرة الكريسماس مبكرا.. طريقة مثالية للشعور بالسعادة

الإثنين 21 ديسمبر 2020

يرى العلماء أن بدء احتفالات عيد الميلاد مبكراً بتزيين شجرة الكريسماس، هي الطريقة المثالية للشعور بالسعادة.



ووفقاً لعلماء النفس، فوضع زينة شجرة عيد الميلاد في وقت مبكر تساعد على الشعور بالسعادة من خلال التذكير بأيام الطفولة الرائعة، قبل الاضطرار إلى التعامل مع مسؤوليات وضغوط البالغين.

وقالت دراسة نُشرت في "Journal of Environmental Psychology"، فإن أجواء عيد الميلاد الدافئة والساحرة والمطمئنة ستكون الدواء الشافي للحالة النفسية والمزاجية غير الجيدة حسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

ففي الآونة الأخيرة، تحدث عالم النفس البريطاني ستيف ماكيون عن هذا الأمر في مقابلة مع مجلة "Unilad" قائلاً: "في واقع مثل الواقع الحالي، مليء بالتوتر والقلق، من الضروري إيجاد وسائل تصنع السعادة، ولا شك أن زينة الكريسماس لها هذا التأثير، إذ تثير المشاعر الإيجابية المتعلقة بالطفولة ولحظات السعادة مثل الموجودة في احتفالات نهاية العام".

وأضاف: "باختصار، رغم أن عيد الميلاد القادم سيكون مختلفاً عن المعتاد في الأعوام الماضية، فإن تزيين المنزل بشجرة عيد الميلاد سيكون قادراً على رفع الحالة المزاجية والنفسية، وتدفئة القلب في أوقات التباعد الاجتماعي المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد".

كما أوضح العلماء أن تزيين شجرة الكريسماس مبكراً يأتي بدافع الحصول على جرعة من الحنين إلى الماضي، أو ربما هوس بالصورة النمطية للاسترخاء أمام شجرة عيد الميلاد المتلألئة ومدفأة مشتعلة، في شعور مليء بالهدوء والراحة النفسية.

كما أكدت عالمة النفس الأمريكية ديبورا سيراني، أن الأضواء والألوان الساطعة، قد يكون نوعاً من العلاج يسمى العلاج بالألوان أو بالأضواء الملونة أو المعالجة بالكرومات، الذي يُعتقد أنه يزيد من مستويات الطاقة ويعزز السعادة بشكل كبير.

وكشفت دراسة سابقة نشرت في مجلة علم النفس البيئي Journal of Environmental Psychology أن تزيين الجزء الخارجي من منزلك يجعلك أكثر ودية مع الآخرين، بالإضافة إلى المساعدة على الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران والتواصل معهم بشكل أفضل.