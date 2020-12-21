شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية تحصل عليها من السُماق .. منها علاج السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السُماق Rhus هو اسم شائع يطلق على نوع من النباتات المزهرة التي تنتمي إلى جنس ريس، يحتوي على حوالي 250 نوعًا فرديًا ومعظمها آمن للأكل، كما يستخدم لعلاج اضطرابات متعددة، نظرا لأنه يحتوى على العديد من المركبات الحيوية مثل الفلافونويد وأحماض الفينول والكيرسيتين، إلا أن هناك 6 فوائد صحية عن طريق تناول السماق، وفقا لموقع boldsky وهي:

مضاد لعدوى كورونا

يمكن أن تكون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في السماق مثل التانينات والفلافونويد والبوليفينول فعالة في علاج عدوى فيروس كورونا، يمكن أن يساعد النشاط المضاد للفيروسات، ومضاد التخثر، ومضاد الالتهاب، ووقاية الكبد ومضاد الأكسدة للعشب في تقليل الحمل الفيروسي والحماية من الأعراض والمضاعفات المختلفة.



كورونا

مرض السكري

ويرتبط استهلاك السماق بانخفاض في حالة نسبة السكر في الدم لمرضى السكري، ويساعد السماق على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم، ويعيد نسبة الجلوكوز في الدم إلى حالتها الطبيعية، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب نشاطه المضاد للأكسدة.



مرض السكرى

آلام العضلات

شرب عصير السماق، يساعد في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمارين المكثفة مثل التمارين الرياضية، يوفر العشب أيضًا تأثيرًا وقائيًا للعضلات بسبب وجود مركبات الفينول.



آلام العضلات

الكوليسترول

يقلل السماق من الكوليسترول الكلي ومستويات الدهون الثلاثية في الجسم بسبب آثاره الواقية من تصلب الشرايين، وله تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم لدى مرضى السكري وبالتالي قد يساعد في تقليل تركيز الدهون، وخاصة لدى مرضى السكري.



الكوليسترول

مفيد للكلى

تحدثت دراسة عن استخدام هذه العشبة في الطب العشبي لعلاج التلف الكلوي الناتج عن مرض السكري، كما أن الطبيعة المدرة للبول للعشب تساعد في طرد السموم والتي قد تؤدي إلى حصوات الكلى.



مفيد للكلى

الدم البيضاء

تشير دراسة إلى أن السماق له نشاط محتمل في زيادة الكريات البيض، قلة هي حالة يكون فيها لدى الشخص عدد أقل من خلايا الدم البيضاء في الجسم، قد يساعد استهلاك السماق في زيادة عدد كرات الدم البيضاء وبالتالي توفير مناعة قوية.