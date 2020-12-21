شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد لماسك البشرة.. منها الترطيب وحجب الملوثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماسك البشرة ليس غريباً علينا، فنحن نستخدمه لتجديد بشرتنا ولعلاج حب الشباب والعيوب وحتى لتخفيف التوتر، ويمكن صنع قناع الوجه من الطين أو الجل أو الفحم من هذه المكونات وغيرها، عادة ما يتم وضع هذه الأقنعة على الوجه وتترك لفترة زمنية تتراوح من بضع دقائق إلى ساعات، إلا أن هناك بعض فوائد لماسك الوجه بالليل، وفقا لموقع boldsky.

يرطب البشرة

يعتبر استخدام ماسك البشرة ليلا مهم لترطيب بشرتك، مما يترك بشرتك لامتصاص المكونات النشطة بشكل أفضل، كما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد أو كبار السن لأن الجلد يفقد الرطوبة مع تقدم العمر.

يساعد على نمو الخلايا

عندما تنام بعد استخدام ماسك البشرة يزيد تدفق الدم في بشرتك، مما يسمح بإعادة إصلاح الجلد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتجاعيد والبقع العمرية، عندما تنام مرتديا قناع الوجه يساعدك في إصلاح الخلايا ونموها.

تلطف البشرة

تحتوى معظم ماسكات البشرة فى المساء على المعادن المهدئة والفيتامينات وغيرها من المكونات المعززة للبشرة التي يمكن أن تساعد في تحسين جودة بشرتك بطريقة مهدئة، دون أي التهاب.

حجب الملوثات

فائدة أخرى للنوم مع ماسكات الوجه، هي أن معظم الأقنعة الليلية تحتوي على مادة مانعة للتسرب تحبس الرطوبة وتساعد على منع الأوساخ والملوثات الأخرى من الوصول إلى المسام.