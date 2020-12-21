شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب لشلل الوجه النصفى منها الأنفونزا B والحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شلل الوجه النصفي أيضًا باسم "شلل بيل" أو "شلل الوجه الحاد المجهول السبب" وهو حالة تصبح فيها عضلات أحد جانبي وجهك ضعيفة أو مشلولة يؤثر على جانب واحد فقط من الوجه في كل مرة، مما يؤدي إلى تدلي أو تيبس هذا الجانب وهو ناتج عن نوع من الصدمة التي تصيب العصب الوجهي وفي معظم الأحيان ، تكون الأعراض مؤقتة فقط، في السطور التالية كل المعلومات اللازمة عن شلل بيل، وفقا لموقع "webmd".

س: ما هى أعراض شلل الوجه النصفي؟

يؤثر شلل الوجه النصفي على عضلات وجهك ويؤدي إلى ضعف العضلات في أجزاء أخرى من جسمك أيضًا وتظهر أعراض شلل الوجه النصفي فجأة بمجرد حدوثها ، فإنها تزداد سوءًا خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة.

العلامة الأكثر وضوحًا هي الضعف والتدلي في جانب واحد من وجهك ستجد صعوبة في إغلاق عينك على هذا الجانب أو التعبير عن تعابير الوجه مثل الابتسام.

يكون وجهك مشلولًا تمامًا في هذا الجانب إنه أمر نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يؤثر شلل الوجه النصفي أحيانًا على الأعصاب في كلا جانبي وجهك.

إلى جانب ضعف وتدلي عضلات الوجه تظهر أعراض مثل:

سيلان اللعاب

-ألم في فكك أو خلف أذنك في الجانب المصاب

- الصداع

- حاسة تذوق أقل

-تعاني من جفاف العين والفم

-سماع رنين في أذنيك (طنين الأذن)

- أكثر حساسية للصوت في الجانب المتأثر

-تجد صعوبة في التحدث

-تواجه مشكلة في الأكل والشرب

بمجرد حدوثها، تتحسن الأعراض عادة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة أو نحو ذلك.

معظم الناس - حتى 80٪ - لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق في غضون 3 إلى 6 أشهر.

س: ما أسباب شلل بيل؟

يعتقد معظم الأطباء أن السبب في ذلك هو تلف العصب الوجهي ، مما يسبب التورم يمر هذا العصب من خلال منطقة عظمية ضيقة داخل الجمجمة. عندما يتضخم العصب - حتى ولو قليلاً - فإنه يندفع ضد سطح الجمجمة الصلب هذا يؤثر على مدى جودة عمل العصب.

لطالما اعتقد الباحثون أن العدوى الفيروسية قد تلعب أيضًا دورًا في تطور شلل الوجه النصفي لقد وجدوا أدلة تشير إلى أن فيروس الهربس البسيط 1 (سبب شائع لقرح البرد) قد يكون مسئولاً عن عدد كبير من الحالات تشمل الفيروسات الأخرى التي لها صلة بشلل الوجه النصفي ما يلي:

-أدينو فيروس (أمراض الجهاز التنفسي)

-فيروس كوكساكي (مرض اليد والقدم والفم)

-فيروس تضخم الخلايا

-فيروس إبشتاين بار

-الهربس النطاقي (جدري الماء والقوباء المنطقية)

-الانفلونزا B (الانفلونزا)

-النكاف

-الحصبة الألمانية

س: من الأكثر عرضة للإصابة بشلل بيل؟

غالبًا ما يحدث شلل الوجه النصفي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 60 عامًا من المحتمل أيضًا أن تؤثر على الرجال والنساء ولكن قد تزداد احتمالية إصابتك به إذا كنت حاملاً، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو في الأسبوع الأول بعد الولادة.

لديك أيضًا فرصة أكبر إذا كان لديك:

-عدوى في الجهاز التنفسي مثل البرد أو الانفلونزا

-داء السكري

-أحد أمراض المناعة الذاتية

-القروح الباردة

-ضغط دم مرتفع

-عدد كريات الدم البيضاء

-هربس نطاقي

س: ما علاج شلل بيل؟

يتعافى معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة تمامًا سواء تلقوا العلاج أم لا. ولكن هناك بعض العلاجات التي قد تساعدك على الشفاء بشكل أسرع.

يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات في تخفيف التورم وزيادة احتمالية عودة وظيفة الأعصاب إلى طبيعتها تعمل بشكل أفضل إذا كنت تأخذها في غضون 72 ساعة من بدء الأعراض.

يساعد تناول الأدوية المضادة للفيروسات جنبًا إلى جنب مع المنشطات في استعادة الوظيفة، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك.