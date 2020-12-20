تبون يحدد موعد التلقيح ضد كورونا بالجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت السلطات الجزائرية موعدا رسميا للبدء في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بعد 10 أشهر من تفشيه في البلاد، مع تحديد اللقاح الأنسب.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بأنه أصدر أوامر لرئيس وزرائه عبدالعزيز جراد ليترأس "فورا اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد – 19".



وحدد تبون لحكومته البدء في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وكشف وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، الأسبوع الماضي، دخول الجزائر في مفاوضات مع 6 مخابر عالمية منذ أغسطس/آب الماضي لاقتناء لقاح كورونا بينها مخابر صينية وروسية.

كما أعلن بأن اللقاح الذي تقتنيه الجزائر سيكون "مجانياً لجميع الجزائريين وليس إجبارياً"، فيما تقرر تحديد الفئات التي تحظى بالأولوية في إعطائها اللقاح، والمتعلقة بالمصابين بالأمراض المزمنة والأشخاص المسنين، والذي قال إنهم يمثلون 20% من إجمالي الإصابات.

وسجلت الجزائر، الأحد، 422 إصابة جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، و391 حالة شفاء.

وارتفع بذلك إجمالي المصابين بـ"كوفيد – 19" إلى 95 ألف و5023 إصابة مؤكدة، و2666 حالة وفاة، و63 ألف و260 حالة تعافٍ، ومع وجود 50 مصاباً بالعناية المركزة.

ينما تماثلت 391 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 63260 حالة.