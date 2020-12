شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل كاميرات الهواتف الذكية 2020 - 2021 مع الإمكانيات والمزايا والعيوب والان نبدء بالتفاصيل

بنهاية كل عام يتم تقييم العديد من المنتجات خاصة التقنية منها، ونستعرض هنا تقييم افضل كاميرات الهواتف الذكية , حيث انها احد العوامل الرئيسية في اختياراتك لشراء الهاتف خاصة اذا كنت من محبي التصوير وتحتاج إلى افضل الكاميرات الموجودة في الهواتف .

ويعتبر موقع «دي اكس أو مارك» افضل المواقع في تقييم الكاميرات الاحترافية بالاضافة إلى كاميرات الهواتف الذكية، وترصد المصري اليوم هنا اعلى الهواتف تقييما لعام 2020- 2021 وذلك في تصوير الصور والفيديو بالاضافة إلى خاصية التقريب (Zoom) وذلك في الكاميرا الاساسية (الكاميرا الخلفية) ليكون هناك متوسط تقييم لهذه العوامل مع ذكر المزايا والعيوب لكل كاميرا بالاضافة إلى مواصفات الكاميرا وذلك لكل هاتف، علمًا بان التقييم ليس من درجة معينة بل باعلى عدد من النقاط أو الدرجات , ويتم تقييم كاميرات الهواتف وفقًا لأبرز النقاط التالية:

- التباين Contrast: هو مدى الفروق بين الألوان وزيادة التباين يزيد من الفارق بين الألوان

- التعريض أو التعريض الضوئى Exposure: هو كمية الضوء الساقط على الشريحة الحساسة للضوء ويعتمد على فتحة العدسة وسرعة الغالق Shutter

- التركيز التلقائى Autofocus: هو التركيز على الأجزاء أو الجزء المراد في الصورة بحيث يكون أكثر وضوحا

- الضوضاء أو الضجيج Noise: هو النقاط التي تشوه الصورة وكلما قلت كانت الصورة أفضل

- الملمس أو التناسق Texture: يعبر عن نعومة نسيج الصورة وتناسقه

- الثبات أو الاستقرار Stabilization: وهو مدى ثبات الصورة ومقاومة الاهتزاز أو رعشة يد المستخدم عند استخدام كاميرا الهاتف خاصة أثناء المشى

- الانحرافات أو التشوهات Artifacts: هي تغييرات غير مرغوبة في الصورة ومنها ما تظهر على هيئة تموج Moire أو بكسلة في الصورة خاصة عند تكبيرها يكون الانحراف أو التشوه واضحا

- التشبع Saturation: وهى درجة تشبع الألوان وظهورها بشكل طبيعى مع بعضها

- النطاق الديناميكي Dynamic Range: هو أعلى درجة من التعريض الضوئي الممكن لمستشعر الكاميرا التقاطه

وفيما يلي افضل كاميرات الهواتف الذكية 2020 -2021

المركز الحادي عشر: iPhone 12

- التقييم العام: 122 درجة

تقييم الصور: 132 درجة- تقييم الفيديو: 112 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 41 درجة

مواصفات الكاميرا :

- كاميرا ثنائية

- الاساسية: 12 ميجا بيكسل وf/1.6 فتحة العدسة، OIS, PDAF

- الواسعة: 12 ميجا بيكسل وعدسة f/2.4

- فلاش مزدوج

- الفيديو 4K video at 24/30/60 fps، 1080p video at 30/60/120/240 fps, Dolby Vision HDR (up to 30 fps), gyro-EIS

المميزات :

- الضبط البؤري التلقائي دقيق ومتسق

- التعريض الضوئي دقيق

- لون دقيق في الداخل

- التفاصيل عالية الدقة في الداخل والخارج

- النطاق الديناميكي للفيديو واسع.

- اللون ولون البشرة لطيفان بشكل عام في الفيديو

- استقرار فعال عند السكون أو المشي

العيوب :

- النطاق الديناميكي محدود في الصور الثابتة

- توازن اللون الأبيض غير جيد نسبيا في الصور الثابتة

- غالبًا ما تظهر الضوضاء في الصور الثابتة، خاصة في الإضاءة المنخفضة

- غالبًا ما يظهر تكميم اللون وتغيير تدرج الألوان في القطع الأثرية في الصور الثابتة

- تفاصيل التكبير متوسطة وطويلة المدى منخفضة جدًا.

- توازن اللون الأبيض غير جيد لدرجة ما في مقاطع الفيديو

- فقد التفاصيل الدقيقة في مقاطع الفيديو ذات الإضاءة المنخفضة.

المركز العاشر: Huawei Mate 30 Pro 5G



التقييم العام: 123 درجة

- تقييم الصور: 134 درجة- تقييم الفيديو: 102 درجة



مواصفات الكاميرا :

- كاميرا رباعية

- الاساسية: 40 ميجا بيكسل مع حساس 1/1.7 وعدسة f/1.6 وPDAF، OIS

- الواسعة: 40 ميجا بيسكل مع حساس 1/1.54 وعدسة f/1.8

- التليفوتو: 8 ميجا بيسكل وحساس 1/4 وعدسة f/2.4

- كاميرا ثلاثة الابعاد لاستشعار العمق

- فلاش ثنائي

- فيديو 4K video، 2160p/60fps

المزايا في تصوير الصور:

- مستويات عالية من التفاصيل في معظم ظروف الاختبار

- التعرض الدقيق للهدف في جميع الظروف المختبرة

- ألوان مبهجة عند التصوير في الهواء الطلق

- الضوضاء جيدة التحكم

- تقدير دقيق للعمق ونطاق ديناميكي جيد في وضع البوكيه

- تفاصيل جيدة في لقطات الزوم من المدى القريب والمتوسط

- التعرض الجيد وتوازن اللون الأبيض في وضعي الفلاش والتلقائي

المزايا في تصوير الفيديو :

- تقديم تفاصيل جيدة في معظم الظروف

- التعريض الضوئي دقيق

- الضوضاء جيدة التحكم

- الالوان جدية

- الاستقرار والثبات فعال

- تركيز بؤري تلقائي سريع ودقيق وقابل للتكرار



العيوب في تصوير الصور:

- ظهور ضوء خفيف في الصورة في الضوء الساطع

- تظليل اللون من حين لآخر في التصوير الداخلي (فى مكان داخلي وليس في الهواء الطلق)

- أحيانًا تفتقر الألوان إلى التشبع في وضع البوكيه

- عدم توازن البياض الطفيف عند التكبير

- التعريض الضوئي خفيف وعدم استقرار توازن اللون الأبيض عند استخدام الفلاش

العيوب في تصوير الفيديو:

- ظهور ضوضاء وامضة مؤقتة في معظم الظروف

- الضجيج في الإضاءة المنخفضة

- عدم استقرار بسيط في اللون من حين لآخر

المركز التاسع: iPhone 11 Pro Max



التقييم العام: 124 درجة

تقييم الصور: 132 درجة- تقييم الفيديو: 109 درجة- تقييم التقريب: 59 درجة

مواصفات الكاميرا :

- كاميرا ثلاثية

- الاساسية: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/2.55 وعدسةf/1.8

- الواسعة: 12 ميجا بيسكل وعدسة f/2.4

- التليفوتو: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/3.4 وفتحة عدسة f/2.0

- فلاش ثنائى رباعي الاضاءة

- فيديو 4K video، 2160p/60 fps

المميزات:

- مستويات جيدة من التفاصيل في معظم الظروف المختبرة

- توازن أبيض دقيق في بيئة الداخل والخارج

- تشبع تللون لطيف ولون البشرة الطبيعي

- التعرض الدقيق للهدف ونطاق ديناميكي واسع في معظم المواقف

- تركيز بؤري تلقائي سريع ودقيق وقابل للتكرار

- عدسة واسعة للغاية، مع نطاق ديناميكي جيد، وانحرافات لونية يتم التحكم فيها جيدًا

- نطاق ديناميكي واسع عند تصوير الفيديو

- تفاصيل عالية وضجيج منخفض عند تصوير الفيديو

- ألوان زاهية وممتعة في مقاطع الفيديو

- استقرار فعال للفيديو

العيوب:

- ضوضاء مرئية في جميع ظروف الإضاءة

- تفاصيل دقيقة مفقودة في الإضاءة المنخفضة

- فقدان التفاصيل في لقطات التكبير بعيدة المدى

- عدم وجود تفاصيل في صور الفلاش

- تشويش في الصور فائقة الاتساع

- يظهر تأثير جيلو عند المشي أو التحريك

- توازن اللون الأبيض غير مستقر في التصوير الداخلي في مقاطع الفيديو

- عدم استقرار التعرض في الهواء الطلق في مقاطع الفيديو

- ضوضاء إضاءة واضحة جدًا في مقاطع الفيديو منخفضة الإضاءة

المركز الثامن: Honor 30 Pro plus

التقييم العام: 125 درجة

تقييم الصور: 136 درجة- تقييم الفيديو: 104 درجة

مواصفات الكاميرا :

- كاميرا ثلاثية

- الاساسية: 50 ميجا بيسكل وحساس 1/1.28 وفتحة عدسة f/1.9 وOcta-PD AF

- الواسعة: 16 ميجا بيسكل وحساس 1/3.09 وفتحة عدسةf/2.2

- التليفوتو: 8 ميجا بيكسل وحساس 1/3.6 وفتحة عدسة f/3.4

- فلاش LED

- فيديو 4K video، 2160p/60fps

المزايا في الصور:

- مجال حركي واسع

- نسيج جيد / توازن الضوضاء في معظم الظروف

- تركيز بؤري تلقائي سريع وقابل للتكرار

- تفاصيل جيدة في وسط الإطار في لقطات التكبير القريبة والمتوسطة المدى

- تقدير عمق جيد في لقطات البوكيه الخارجية

- مستويات ضوضاء منخفضة في لقطات فائقة الاتساع

- التعرض الجيد في الإضاءة المنخفضة للغاية، حتى بدون الوضع الليلي

المزايا في الفيديو:

- قوام جيد في جميع الظروف

- ضبط بؤري تلقائي سريع ودقيق مع تتبع جيد

- استقرار وثبات جيد

- ضوضاء منخفضة في الظروف الخارجية



العيوب في الصور:

- أحيانًا يكون التشبع منخفضًا والألوان غير جيدة في الإضاءة المنخفضة

- تشويش متكرر في الظروف الداخلية والخارجية

- فقدان الحدة في لقطات التكبير متوسطة المدى

- ضوضاء واضحة من حين لآخر في اللقطات الليلية

العيوب في الفيديو:

- ضوضاء منخفضة التردد في الإضاءة المنخفضة

- بعض عدم استقرار توازن اللون الأبيض في التصوير الداخلي وفي الإضاءة المنخفضة

- ظهور تموج في نسيج الفيديو

- تشبع منخفض من حين لآخر في الإضاءة المنخفضة

المركز السابع «مكرر» :Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)



- Exynos هو المعالج الخاص بسامسونج حيث يتم بيعه في بعض الدول

التقييم العام: 126 درجة

- تقييم الصور: 128 درجة- تقييم الفيديو: 106 درجة- تقييم التقريب: 88 درجة

مواصفات الكاميرا :

- كاميرا رباعية

- الاساسية: 108 ميجا بيسكل وحساس 1/1.33 وفتحة عدسة f/1.8

- تليفوتو: 48 ميجا بيكسل وحساس1/2.0 وفتحة عدسة f/3.5

- الواسعة: 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2

- العمق: 0.3 ميجا بيسكل ثلاثية الابعاد وفتحة عدسة f/1.0

- فلاش LED

- فيديو Video: 8K 4320p/24fps، 4K 2160p/60fps

المزايا في الصور :

- الوان جميلة

- مجال حركي واسع

- ضوضاء جيدة التحكم

- تعرض ولون ممتازين في لقطات فائقة الاتساع

- التعرض الجيد والتفاصيل العالية باستخدام الفلاش

العيوب في الصور:

- الضبط تلقائي للصورة بطيء في الإضاءة المنخفضة

- عدم توازن اللون الأبيض من حين لآخر في الداخل والخارج

- عدم وضوح في لقطات التكبير

- عيوب التفاصيل المنخفضة الملحوظة في اللقطات فائقة الاتساع

- التعريض وتكميم اللون ناقص باستخدام الوضع الليلي

المزايا في الفيديو:

- التعرض الدقيق للهدف وصولا إلى الإضاءة المنخفضة

- ضوضاء منخفضة جدًا في معظم الظروف

- ألوان زاهية وممتعة في الهواء الطلق

- استقرار جيد في مقاطع الفيديو الثابتة المحمولة في الهواء الطلق

العيوب في الفيديو:

- نطاق ديناميكي محدود في ظروف التباين العالي

- تحول مرئي مع إضاءة منخفضة في درجات اللون الأحمر

- تأثيرات الحركة المرئية في مقاطع الفيديو الداخلية

- تفاصيل منخفضة في الإضاءة المنخفضة

المركز السابع: Oppo Find X2 Pro

التقييم العام: 126 درجة

- تقييم الصور: 129 درجة- تقييم الفيديو: 107 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 85 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا ثلاثية

- الاساسية: 48 ميجا بيكسل وحساس 1/1.4 وفتحة عدسة f/1.7

- الواسعة: 48 ميجا بيكسل وحساس 1/2 وفتحة عدسة f/2.2

- التليفوتو:13 ميجا بيكسل وحساس 1/3.4 وفتحة عدسة f/3

- فلاش ثنائي LED

- فيديو 4K/60fps video with HDR

المزايا في الصور:

- اداء تركيز بؤري تلقائي ممتاز

- ألوان جميلة ونطاق ديناميكي واسع

- مستويات ضوضاء منخفضة في جميع ظروف الإضاءة

- تفاصيل جيدة في لقطات التكبير القريبة والبعيدة المدى

- لقطات لطيفة وواسعة للغاية مع تشويه بسيط

- لقطات واقعية مع نطاق ديناميكي واسع

العيوب في الصور:

- تسقط التفاصيل باتجاه حواف لقطات التكبير متوسطة المدى

- لا يتم تشغيل HDR أحيانًا لالتقاط الصور الشخصية، خاصة في الأماكن المغلقة

- نقص طفيف في التفاصيل في اللقطات الواسعة للغاية

المزايا في الفيديو:

- التعرض الجيد للضوء الخافت

- لون جيد ونطاق ديناميكي واسع

- ثبات صورة ممتاز

- تركيز بؤري تلقائي سريع وموثوق

- ضوضاء منخفضة في مقاطع الإضاءة المنخفضة

العيوب في الفيديو:

- بعض من عدم استقرار التعريض في مشاهد HDR

- من حين لآخر فقدان طفيف للنسيج في المقاطع الخارجية

- بعض الضوضاء في مقاطع الفيديو الخارجية

المركز السادس: Vivo X50 Pro plus

التقييم العام: 127 درجة

تقييم الصور: 139 درجة- تقييم الفيديو: 104 درجة

مواصفات الكاميرا:

- رباعي الكاميرا

- الاساسية: 50 ميجا بيكسل وحساس 1/1.31 وفتحة عدسة f/1.9

- التليفوتو: 32 ميجا بيكسل وحساس 1/2.8 وفتحة عدسة f/2.1

التليفوتو 2: 13 ميجا بيكسل وحساس 1/3.1 وفتحة عدسة f/2.8

الواسعة: 13 ميجا بيكسل وحساس 1/3.4 وفتحة عدسة f/2.2

- فلاش ثنائي LED

- فيديو 8K، 4K at 30 fps

المزايا في الصور:

- تفاصيل عالية وضجيج منخفض، حتى في الإضاءة المنخفضة

- توازن أبيض دقيق وألوان ممتعة

- مجال حركي واسع

- تفاصيل عالية عبر نطاق الزوم

- التعرض الدقيق بشكل عام مع توازن اللون الأبيض الطبيعي والألوان المبهجة في اللقطات الليلية

العيوب في الصور:

- ظلال قوية في المشاهد مع الحركة

- انتشار اللون والتشكيلات الأثرية المرئية على طول حدود عالية التباين

- قلة التعرض واللون غير الطبيعي في الوضع الواسع

المزايا في الفيديو:

- تعرض الدقيق

- ضوضاء جيدة التحكم

- تركيز بؤري تلقائي سريع وتتبع فعال

- استقرار وثبات فعال

- مستويات عالية من التفاصيل

العيوب في الفيديو:

- عيوب اللون، وخاصة في التصوير الداخلي

- كتمان اللون مرئي في التصوير الداخلي

- عدم استقرار التركيز البؤري التلقائي من حين لآخر

- تحول الإطار

المركز الخامس «مكرر»: Xiaomi Mi 10 Pro

التقييم العام: 128 درجة

- تقييم الصور: 130 درجة- تقييم الفيديو: 110 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 89 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا رباعية

- الاساسية: 108 ميجا بيكسل وحساس 1/1.33 وفتحة عدسة f/1.69

- التليفوتو القصيرة: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/2.6 وفتحة عدسة f/2

- التليفوتو البعيدة: 8 ميجا بيكسل وحساس 1/4.4 وفتحة عدسة f/2

- الواسعة: 20 ميجا بيكسل وحساس 1/2.8 وفتحة عدسة f/2.2

المزايا في الصور:

- تفاصيل جيدة ونسيج متوازن جيدًا خاصة في الضوء الساطع

- التعرض الدقيق والمستقر وتوازن اللون الأبيض

- تفاصيل جيدة في التكبير المتوسط والطويل المدى

- تقدير دقيق للعمق وتفاصيل جيدة في وضع البوكيه

تفاصيل جيدة في الضوء الساطع عند التصوير بالكاميرا فائقة الاتساع

العيوب في الصور:

- أحيانًا تكون الوجوه خارج نطاق التركيز

- الألوان الباهتة من حين لآخر، خاصة درجات اللون الأحمر

- تشويش الإضاءة الدقيقة المرئي في مناطق الظل من الإطار

- الظلال المتكررة في صور HDR فائقة الاتساع وفي الوضع الليلي

المزايا في الفيديو:

- فيديو فعال للغاية

- ضبط بؤري تلقائي سريع ودقيق في الإضاءة الساطعة والمنخفضة

- تفاصيل جيدة في الضوء الساطع وتحت الظروف الداخلية

العيوب في الفيديو:

- يمكن أن يؤدي النطاق الديناميكي المحدود قليلاً إلى قص الإبراز أو الظل

- عرض غير طبيعي لدرجات اللون الأحمر من حين لآخر

- يمكن أن تكون الضوضاء المؤقتة ظاهرة في الإضاءة المنخفضة

- يمكن ملاحظة عيوب الحواف المزعجة والصاخبة أحيانًا في المقاطع الساطعة وذات الإضاءة المنخفضة

المركز الخامس :iPhone 12 Pro

التقييم العام: 128 درجة

- تقييم الصور: 135- تقييم الفيديو: 112 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 66 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا ثلاثية

- الاساسية: 12 ميجا بيسكل وفتحة عدسة f/1.6

- الواسعة: 12 ميجا بيسكل وحساس 1/3.6 وفتحة عدسة f/2.4

- التليفوتو: 12 ميجا بيسكل وحساس 1/3.4 وفتحة عدسة f/2.0

- حساس أو مستشعر العمق LiDAR

- ثنائي الفلاش LED

- فيديو 4K Dolby Vision HDR video at 24/30/60 fps

المزايا:

- ضبط بؤري تلقائي دقيق باستمرار في معظم الظروف

- التعرض الأكثر دقة للصور ومقاطع الفيديو

- تقدم لون جيد تحت الإضاءة الداخلية

- عرض جميل للتفاصيل الدقيقة في الإضاءة الساطعة والظروف الداخلية

- لون جميل في مقاطع الفيديو

- فعالة إلى حد ما في تثبيت الفيديو

العيوب:

- النطاق الديناميكي المحدود في الصور يؤدي إلى قص الإبراز والظل

- ظهور اللون الأزرق والأخضر بشكل متكرر في اللقطات الخارجية

- ضوضاء الصورة، خاصة عند التصوير في الداخل أو في الإضاءة المنخفضة

- آثار الصورة، بما في ذلك تكميم اللون والظلال وتغيير تدرج اللون والرنين

- لون طفيف في الفيديو

- فقدان التفاصيل الدقيقة في الفيديو الداخلي وفي الإضاءة المنخفضة

- كتمان اللون والتوهج في مقاطع الفيديو

المركز الرابع: iPhone 12 Pro Max

التقييم العام: 130 درجة

- تقييم الصور: 138 درجة- تقييم الفيديو:113 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 68 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا ثلاثية

- الاساسية: 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.6

- الواسعة: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/3.6 وفتحة عدسة f/2.4

- التليفوتو: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/3.4 وفتحة عدسة f/2.2

- حساس عمق LiDAR

- فلاش LED

- فيديو 4K Dolby Vision HDR video at 24/30/60 fps

المزايا:

- تركيز بؤري تلقائي سريع ودقيق

- التعريض الضوئي دقيق

- توازن اللون الأبيض في التصوير الداخلي وفي الإضاءة المنخفضة

- تفاصيل عالية في ضوء جيد

- نطاق ديناميكي واسع في مقاطع الفيديو

- تجسيد الألوان اللطيفة ودرجات لون البشرة في معظم مقاطع الفيديو

- يتم التحكم في الضوضاء بشكل جيد بشكل عام في مقاطع الفيديو.

- ثبات الفيديو فعال.

العيوب:

- النطاق الديناميكي محدود في اللقطات.

- غالبًا ما تكون الضوضاء مرئية في الصور الثابتة، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

- قد يبدو اللون غير طبيعي في مشاهد HDR.

- كتمان اللون، والظلال في الصور

- عدم استقرار التعرض في مقاطع الفيديو

- عدم توازن اللون الأبيض في مقاطع الفيديو منخفضة الإضاءة

المركز الثالث: Huawei P40 Pro

التقييم العام: 132 درجة

- تقييم الصور: 137 درجة- تقييم الفيديو: 113 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 86 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا رباعية

- الاساسية: 50 ميجا بيكسل وحساس 1/1.28 وفتحة عدسة f/1.9

- الواسعة: 40 ميجا بيكسل وحساس 1/1.54 وفتحة عدسة f/1.8

- التليفوتو: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/3.56 وفتحة عدسة f/3.4

- كاميرا ToFعمق ثلاثية الابعاد

- فلاش LED

- فيديو 4K video، 2160p/60fps

- مستشعر درجة حرارة اللون متعدد الأطياف

المميزات:

- نطاق ديناميكي واسع جدًا

- نسيج ممتاز / توازن الضوضاء في الصور ومقاطع الفيديو

- تفاصيل جيدة في لقطات التكبير متوسطة وطويلة المدى

- التعرض الدقيق في اللقطات الليلية

- تفاصيل جيدة في لقطات البوكيه

- ثبات فيديو فعال للغاية

- ألوان جميلة في مقاطع الفيديو الخارجية والداخلية

- تتمتع مقاطع الفيديو بدرجة عرض جيدة ونطاق ديناميكي مقبول

- ضبط بؤري تلقائي للفيديو سريع ودقيق مع تتبع جيد

العيوب:

- أحيانًا يكون عرض اللون غير دقيق ويلقي موازنة اللون الأبيض

- من حين لآخر تعرض خفيف في الضوء الساطع

- ضوضاء مؤقتة على الأنسجة والأشياء المتحركة في الفيديو، خاصة في الإضاءة المنخفضة

- كتمان الألوان في الفيديو، خاصة عند التسجيل في الداخل وفي الإضاءة المنخفضة

- اختلافات الحدة المرئية بين إطارات الفيديو في الظروف الداخلية والإضاءة المنخفضة

المركز الثاني: Xiaomi Mi 10 Ultra

التقييم العام: 133 درجة

- تقييم الصور: 136 درجة- تقييم الفيديو: 110 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 101 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا رباعية

- الاساسية: 48 ميجا بيكسل وحساس 1/1.32 وفتحة عدسة f/1.85

- التليفوتو: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/2.56 وفتحة عدسة f/2 وتقريب حتى 2X

- التليفوتو 2: 48 ميجا بيكسل وحساس 1/2 وفتحة عدسة f/4.1 ،وتقريب حتى 5X

- الواسعة: 20 ميجا بيكسل وحساس 1/2.8 وفتحة عدسة f/2.2

- فلاش ثنائي LED

- مستشعر درجة حرارة اللون متعدد الأطياف

- فيديو 8K 4320p at 30fps، 4K 2160p at 30/60fps

المميزات:

- التعريض الضوئي الدقيق للهدف (صور وفيديو)

- نطاق ديناميكي واسع (صور)

- ألوان زاهية وممتعة (صور وفيديو)

- تركيز بؤري تلقائي ممتاز في الصور

- الملمس الجيد (صور وفيديو)

- التعرض الليلي جميل (صور)

- لقطات ممتعة (صور)

- قدرات تكبير جيدة في الصور

- مجال رؤية واسع للغاية في الصور

- ثبات فيديو فعال

- التقاط سلس بمعدل 60 إطارًا في الثانية للفيديو

العيوب:

- ضوضاء مرئية في الإضاءة المنخفضة (صور وفيديو)

- ال HDR مباشر ومحدود في المعاينة في الصور

- نطاق ديناميكي محدود في الفيديو

- عدم استقرار التركيز التلقائي في الفيديو

المركز الاول :Huawei Mate 40 Pro

وافضل كاميرا هاتف حتى الان

التقييم العام: 136 درجة

- تقييم الصور: 140 درجة- تقييم الفيديو: 116 درجة- تقييم التقريب أو الزووم: 88 درجة

مواصفات الكاميرا:

- كاميرا ثلاثية

- الاساسية: 50 ميجا بيكسل وحساس 1/1.28 وعدسة f/1.9

- الواسعة: 20 ميجا بيكسل وحساس 1/1.54 وفتحة عدسة f/1.8

- التليفوتو: 12 ميجا بيكسل وحساس 1/3.56 وفتحة عدسة f/3.4

- فلاش LED

- فيديو 4K video، 2160p/60f ps

- مستشعر درجة حرارة اللون متعدد الأطياف

المميزات:

- نطاق ديناميكي واسع، حتى في الإضاءة المنخفضة

- نسيج ممتاز في الضوء الساطع والظروف الداخلية

- تركيز بؤري تلقائي سريع ودقيق للصور والفيديو

- تفاصيل جيدة في معظم إعدادات التكبير عن بُعد

- تقدير عمق جيد في وضع البوكيه، حتى في المشاهد المعقدة

- نطاق ديناميكي واسع إلى حد ما في اللقطات الليلية

- ثبات فيديو ممتاز

- مستويات منخفضة من الضوضاء في مقاطع الفيديو الخارجية والداخلية

- توازن دقيق للون الأبيض وعرض رائع للألوان على مقاطع الفيديو

العيوب :

- مجال رؤية ضيق نسبيًا في كاميرا فائقة الاتساع

- كتمان اللون والتشكيلات الأثرية

- غالبًا ما تكون صور التكبير / التصغير عن بُعد خارج نطاق التركيز

- تعريض ضوئي طفيف ونطاق ديناميكي محدود في مشاهد الفيديو الصعبة للغاية

- تباين في الحدة بين الإطارات عند المشي أثناء تسجيل الفيديو وفي الإضاءة المنخفضة

- كتمان اللون من حين لآخر والتشكيلات الظلية على الفيديو.