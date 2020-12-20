شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قليل من الأطفال المصابين بفيروس كورونا يحتاجون إلى دخول المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية قام بها فريق من الباحثين في أقسام الأمراض المعدية ومستشفى UPMC للأطفال في جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن الأطفال المصابين بكورونا، يتحملون العدوى بشكل جيد، مع وجود نسبة صغيرة فقط تتطلب دخول المستشفى، وكان عدد أقل من المرضى يعانون من مرض خطير.

عدد قليل من الأطفال يحتاجون إلى المسشتفى

فيروس كورونا والأطفال

في حين كانت هناك تقارير عن فيروس كورونا الحاد لدى مرضى الأطفال في العديد من البلدان ، فإن الدراسات حول شدة الإصابة عند الأطفال محدودة، حيث أبلغت بعض البلدان عن ظهور متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) ، على غرار مرض كاواساكي.

متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال ، هي حالة تلتهب فيها أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك القلب والكلى والرئتين والجلد والدماغ والعينين أو الجهاز الهضمي، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للحالة غير معروف ، فإن العديد من الأطفال الذين يعانون من MIS-C أصيبوا بـ بفيروس كورونا، وإذا لم يتم علاج الحالة وفقًا لذلك ، فقد تكون قاتلة ، لكن معظم المصابين بالمرض يتعافون من خلال الرعاية الطبية.

الدراسة ونتائجها

في الدراسة ، التي نُشرت على موقع medRxiv * ، أراد الباحثون تحديد شدة المرض لدى الأطفال الناجم عن كورونا.

للوصول إلى نتائج الدراسة ، شمل الباحثون جميع المرضى الذين يتلقون الرعاية في المرافق الشريكة الذين لديهم عدوى مطابقة لـ للفيروس، و أنشأ الفريق وحلل سجلاً لـ مرضى كورونا من الأطفال يشمل حالات المرضى الذين تقل أعمارهم عن 22 عامًا.

بين مارس وأغسطس 2020 ، كان هناك 955 حالة مؤكدة من كورونا للأطفال بين 0 و 19 في مقاطعة أليغيني ، بنسلفانيا (PA)، وهذه المنطقة هي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ومن بين هؤلاء ، تم تضمين 424 حالة كورونا للأطفال.

وحوالي 65٪ من الحالات تعرضوا للفيروس، بينما ظهرت الأعراض على 79٪، ومن بين جميع المرضى ، تطلب 4.5٪ دخول المستشفى، وأصيب حوالي 19 مريضًا بمرض كورونا الحاد ، وكان 3 مصابين بمرض متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، وكان المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أصغر سناً وأكثر عرضة للإصابة بحالات موجودة مسبقًا.

وجد الفريق أيضًا أن المرضى السود من أصل إسباني كانوا 5.8 مرة أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى من المرضى البيض.

ومن بين جميع المرضى المتابعين، تم قبول 5 في وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) ، بما في ذلك جميع مرضى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة الثلاثة، واحتاج 2 من هؤلاء في وحدة العناية المركزة للأطفال إلى ضغط مجرى الهواء الإيجابي ثنائي المستوى ، بينما احتاج الآخر إلى جهاز تنفس ميكانيكي.

النبأ السار هو أن جميع حالات الأطفال نجوا وتعافوا في النهاية من العدوى، ومع ذلك، من الضروري حماية صحة الشباب وسط مرض فيروس كورونا. لا تسمح العديد من الدول للقصر بالخروج، خاصة للسفر غير الضروري.