كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 39 ثانية

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 10:12 مساءً

بدأت العديد من الدول فعليا بحملات تطعيم شعوبها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأت بعض الدول بتطعيم بالفئات الأكثر حاجة للقاح مثل الجسم الطبي، وكبار السن، لكن تسود حالة من القلق لدى الناس خشية أن يصيبهم أي عارض أو مرض في حال تلقيهم اللقاح.

ولا تزال تأثيرات هذا اللقاح غير معروفة حتى الآن على العديد من الفئات، بما في ذلك الأطفال دون سن 16 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

هل يؤثر لقاح فيروس كورونا على الخصوبة؟

لا يزال من غير الواضح تماماً كيف يؤثر اللقاح على الحمل أو الخصوبة، وذلك لأنه لم يتم إجراء بحث محدد في هذا المجال، وفقاً للطبيب الاستشاري البريطاني والمدير الطبي الدكتور ماثيو بريور.

ونظراً لعدم وجود الكثير من المعلومات المعروفة عن اللقاح لدى النساء الحوامل، أو اللواتي يخططن للحمل قريباً، يجب على أي شخص في هذه الفئات تجنب أخذ اللقاح في الوقت الحالي.

وإذا كانت المرأة تفكر في الحمل في غضون 3 أشهر من تلقي جرعة اللقاح الأولى، فيجب عليها أيضاً الابتعاد عن اللقاح.

وأضاف الدكتور بريور “بالنظر إلى أنه لا يُعرف سوى القليل عن لقاح فيروس كورونا وعلاقته بالحمل، فإن نصيحة اللجنة المشتركة الحالية للتطعيم هي عدم الحصول على اللقاح إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل في غضون 3 أشهر من الجرعة الأولى، وهذا إجراء احترازي حيث لا يوجد دليل على أن اللقاح قد يكون ضاراً، كما لا يوجد دليل على أن اللقاح يمكن أن يقلل الخصوبة”.

ولكن، إذا كنت من الفئات المعرضة للخطر سريرياً، أو كنت مؤهلاً حالياً للحصول على اللقاح فيجب أن تحصل عليه في أسرع وقت ممكن، ومن الأفضل تأجيل خطط الحمل لمدة 3 أشهر بعد الجرعة الأولى من اللقاح، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.