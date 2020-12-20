توزيع 8 ملايين جرعة لقاح كورونا بأمريكا الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول حكومي أمريكي الأحد أنه سيتم توزيع نحو 7.9 ملايين جرعة لقاح إضافية ضد "كوفيد-19"، بينها 5.9 ملايين من لقاح مختبر موديرنا، في أنحاء البلاد اعتباراً من الإثنين.

وتوقع منصف السلاوي، مستشار مدير برنامج "وارب سبيد" الذي أطلقته الحكومة الأمريكية لتطوير لقاحات ضد الفيروس وتوزيعها، إجراء تطعيمات أولى بلقاح مختبر موديرنا صباح الإثنين.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت المختبر الجمعة إجازة عاجلة للقاحه، عقب أسبوع من ترخيص استعمال لقاح مختبري فايزر/بايونتيك، وفقاً لوكالة "فرانس برس"

وأفاد المسؤول في "وارب سبيد" الجنرال غوس بيرنا في وقت سابق أنه جرى توزيع نحو 2.9 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك منذ إجازته قبل أسبوع.

وخلال حوار مع شبكة "سي إن إن"، قدّم السلاوي اعتذارات نيابة عن الحكومة لاضطرارها إلى خفض عدد جرعات فايزر/بيونتيك إلى مليونين خلال ثاني عملية توزيع لها.

وعبر عدة مسؤولين محليين عن قلقهم لعدم إخطارهم بشكل مسبق بخفض عدد الجرعات.

لكن هذا الخفض موقت، ولا تزال الحكومة الأمريكية تتوقع تطعيم 20 مليون شخص بحلول نهاية العام أو الأسبوع الأول من العام الجديد.

ويأتي توزيع اللقاحات مع تواصل تفشي الوباء بشكل متسارع في الولايات المتحدة، وسجلت الأربعاء 3611 وفاة نتيجة "كوفيد-19"، في حصيلة يومية قياسية بالبلاد.

ورصدت السبت نحو 200 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، ليرتفع الإجمالي إلى ما يقارب 18 مليون إصابة منذ ظهور الوباء الذي أودى بـ316 ألف شخص في البلاد.