شكرا لقرائتكم خبر عن أطول فترة تعافى.. مريض بريطاني يعود للمنزل بعد 222 يومًا في المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى مريض بريطاني -57 عامًا- من أطول فترة مرض بفيروس كورونا بعد قضائه 222 يومًا في المستشفى، وطلب من أطفاله أن يودعوه الوادع الأخير ثلاث مرات، لكنهم رفضوا تركه يموت وحثوا الأطباء في محاولة أخيرة لإنقاذ حياته.

ووفقًا لتقرير صحيفة ميرور"mirror" البريطانية، بقى المريض الذى يبلغ من العمر 57 عامًا، فى المستشفى لمدة 222 يومًا، وطُلب من أطفاله أن يودعوا آخر مرة 3 مرات.



اطول معاناة لمريض بريطانى

من جانبه قال المريض الذى خرج من المستشفى: "لم أحصل على أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، لذلك يبدو الأمر وكأنه معجزة أن أتمكن من الاحتفال بعيد الميلاد، مضيفًا: في ثلاث مناسبات مختلفة اتصلوا بابنتي وأخبروها أن تحبط الجميع لأنني لن أفعل ذلك.

وتعانى بريطانيا الآن من سلالة جديدة من الفيروس التاجى الغامض، والتي لها قدرة مذهلة على الطفرات والتحور، وقال أعضاء وكالات الصحة العامة Genomics UK (COG-UK) فى المملكة المتحدة، الذين كانوا يحققون فى السلالة المتطورة إنهم اكتشفوا 17 تعديلاً، وصفوها بأنها كثيرة.

وتم التقاط السلالة الجديدة، المسماة "VUI - 202012/01" لأول مرة فى سبتمبر فى كنت ويبدو أنها مرتبطة بانفجار العدوى في لندن والجنوب الشرقي، وهناك أكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة معظمها في جنوب إنجلترا. لكن لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة.



المريض البرطابنى

ووفقًا للعلماء فالسلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من السلالة السائدة، التي استوردها المصطافون من إسبانيا في الصيف وتمثل الآن غالبية الإصابات.

ويعتقد الباحثون أن الطفرات قد تعني أن المرض أكثر عدوى، لكنهم قالوا إنه حتى لو كان ينتشر بسرعة أكبر، فقد لا يجعل الفيروس أكثر فتكًا، وتتطور بعض الفيروسات لتصبح أقل فتكًا من أجل البقاء لفترة أطول.