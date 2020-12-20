للرجال بعد سن الـ50..تناولوا هذه الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ 20 دقيقة

مع تقدم العمر، تصبح عمليات الأيض لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أبطأ من أولئك في العشرينات من العمر، وبالتالي، قد يحتاجون إلى سعرات حرارية أقل بشكل عام للبقاء في حالة جيدة ، وفقًا لمؤسسة التغذية البريطانية

ويعاني عدد متزايد من الرجال من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وسرطان البروستاتا، على الرغم من عدم حتمية أي من هذه الأمراض، إلا أن أسلوب الحياة وعادات النظام الغذائي تحدث فرقًا كبيرًا، وبالتالي، قد يكون اختيار عادات الأكل الصحية هو أفضل طريقة للرجال فوق سن الخمسين للحفاظ على أنفسهم.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون وما إلى ذلك على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب وإبطاء تراكم الترسبات داخل الأوعية الدموية وزيادة الكوليسترول الجيد، يمكن أن تساعد الأسماك الدهنية أيضًا في تقليل التهاب الأمعاء.

البيض

مع تقدم الرجال في العمر، تقل الكتلة العضلية، والبيض مصدر ممتاز للبروتين الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، هذا البروتين هو أيضًا مصدر قوي للكولين، وهو مركب يساعد في تنظيم الجينات التي تسبب تخزين الدهون في البطن.

الأفوكادو

يأتي الأفوكادو مليء بالدهون الصحية للقلب التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم وإدارة العديد من علامات الخطر المحتملة الأخرى لأمراض القلب، كما تم ربط الأفوكادو بفقدان الوزن وانخفاض مستويات الالتهاب.

التوت

التوت هو غذاء مذهل للدماغ ومصدر للألياف، وهي مادة مغذية ثبت أنها تساعد في إنقاص الوزن، كما أن التوت، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد أيضًا في مكافحة تلف الخلايا وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد والمثانة والرئة والثدي والمريء، ويمكن تناولها مع السلطات أو الزبادي أو الحبوب الساخنة.

اللوز والجوز

اللوز مليء بالفوائد الصحية الصديقة للعظام ومليء بالبروتين والدهون الصحية.

وإلى جانب اللوز، يعتبر الجوز مصدرًا آخر للألياف الغذائية التي تنشط الجينات لتقليل تخزين الدهون، كما أنها معروفة أيضًا بتحسين وظائف المخ، ويجب أن يستهلك المرء من 6 إلى 10 حبات من اللوز وحوالي 3 إلى 5 حبات جوز يوميًا.

جذور الشمندر

جذر الشمندر غني بالنترات، وهي مادة كيميائية طبيعية تزيد من القدرة على التحمل، وتخفض ضغط الدم، وتحمي القلب، كما يحتوى أيضًا على مستويات عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ينظم ضغط الدم ويساعد على التخلص من الملح الزائد.