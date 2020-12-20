"الصحة السعودية" تؤكد: لم تظهر أي أعراض على متلقي لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا لم تظهر عليهم أعراض جانبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، بمشاركة المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني.

وشدد على الجميع أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من خلال التسجيل في تطبيق "صحتي"، حيث سيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحاً للجميع مجاناً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفاد بأن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بفحص اللقاح فور وصوله.

ودعا العبد العالي الراغبين بالاستفسار حول التسجيل أو الحصول على لقاح كورونا إلى الاتصال على الرقم 937.

وأوضح أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا هم من فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.