شكرا لقرائتكم أتذكرون "بائع الليمون"؟.. يصرخ ويبكي ألماً من ضرب جدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعود الطفل المصري إسلام، المعروف إعلامياً بـ"بائع الليمون" للواجهة من جديد بعد انتشار فيديو له أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض فيه للضرب المبرح على يد جدته وسط صراخه واستغاثته.

الطفل الذي يعمل ببيع الليمون في الشارع، خطف قلوب المصريين الشهر الماضي بابتسامته وعزة نفسه، بعدما نشر إعلامي مصري فيديو له وهو يرفض عرضاً مالياً من دون شراء ليمون، وقال الطفل إنه يعمل فقط وهذه أموال لا يستحقها.

ليعود إسلام إلى الأضواء أمس بعد أن نشر نفس الإعلامي المصري أحمد سالم فيديو، قال إنه وصله من رقم مجهول، يتعرض فيه الطفل للضرب المبرح على يد جدته التي يقيم معها.