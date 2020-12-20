قلق في إسرائيل من "سلالة كورونا الجديدة" ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت وزارة الصحة الاسرائيلية عن قلق بالغ إزاء طفرة جديدة لفيروس كورونا المكتشف في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إنه يأمل في إغلاق مطار بن غوريون هذا الأسبوع، موضحاً: "ما لم نفعله على الفور أو خلال الساعات القليلة القادمة لن نتمكن من القيام به بعد الآن"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وتقرر منع الأجانب القادمين من بريطانيا من دخول إسرائيل، ومن المتوقع أيضاً إضافة أستراليا والدنمارك والبرازيل إلى قائمة هذه الدول.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنه قد يُطلب من الإسرائيليين العائدين من تلك البلدان البقاء في عزلة في "فنادق كورونا" وليس في عزلة منزلية.

ومن المنتظر اتخاذ القرار بشأن القضية، الأحد، في مجلس الوزراء، كما أن إغلاق مطار بن غوريون مطروح على جدول الأعمال.

وتدرس الوزارة إلاسرائيلية بجدية الاختبارات الجينية للعائدين من المملكة المتحدة، حيث تم تشخيص أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس بالطفرة الجديدة في الأيام الأخيرة، وكذلك من دول أوروبية أخرى لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بكورونا.

ووفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت ليس من الواضح ما إذا كان اللقاح فعالاً ضده أم لا.

وقالت البروفيسورة جاليا رحاف، مديرة قسم الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب تل أبيب: "قد يتسبب هذا التغيير نظرياً في أن يصبح هذا الفيروس معدياً بدرجة أكبر، وهناك بالفعل المزيد والمزيد من الأدلة على وجود انتقال لهذا الفيروس ولكن لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة أو يسبب مرضاً أكثر خطورة".

وأضافت أن 62٪ من الحالات في لندن اليوم مرتبطة بالطفرة، كما تم العثور على مثل هذه الحالات في جنوب إفريقيا وأستراليا.