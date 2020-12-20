1427 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فلسطين تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1518 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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