شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحوصات لحمايتك من مضاعفات الجلطة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الإصابة بالجلطات الدموية من أكثر الأمراض شيوعا بين كبار السن، والتي تحدث نتيجة لعدة أسباب أهمها الأمراض المزمنة التي ترافق كبار السن، أو نتيجة للتعرض الى صدمة نفسية، او نتيجة التدخين بشراهة، والتي قد ينجم عنها مضاعفات عديدة طبقا لما ورد في تقرير في موقع Healthline.

وأكد التقرير أن مضاعفات الجلطات الدموية شديدة الخطورة على المصاب وقد تودى الى الوفاة بعض الحالات، نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة تمزق يحدث داخل الشرايين، والتي ينتج عنها جلطة داخل الشريان التاجى.

ومن أهم اعرض التي تؤكد لك اصابتك بجلطة دموية حتى يتم التعامل معها بشكل فورى منعا لمضاعفاتها الخطيرة هو وجود تجلط وريدى ازرق اللون الذى يكون في أحد الأوردة الرئيسية للساق أو الفخذ أو الحوض.

ويتم تشخيص الجلطة الدموية من خلال بعض الفحوصات التي تحميك من مضاعفاتها:

1.اختبار الضغط بالموجات فوق الصوتية

2. إجراء اشعة تكشف كفاءة المؤشرات الحيوية للقلب .

3. إجراء أشعة مقطعية للتأكد من تعرض المصاب الى السكتة الدماغية من خلال فحص على المخ.

4. اجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسى وتساعدك في تحديد مناطق الجلطات داخل الأوعية الدموية

5. إجراء فحص لتصوير الأوعية للتعرف على مدى مضاعفات الجلطة على الشرايين والأوردة في أعضاء الجسم.

وأوضح التقرير أن منحنى الإصابات بالجلطة الدماغية يزداد سنويا، حيث يصاب به الملايين، حيث ارتفع في المانيا بنسبة 10%، منذ عام 2010 .

ويأتي انسداد الأوعية الدموية الناجم عن الجلطات من التكلسات الوعائية ، الأمر الذى ينتج عنه تراجع تدفق الدم الى الدماغ، مما يتسبب بالنزيف الدماغى والذى يتسبب في انفجار وعاء دموي في الدماغ أو على طبقته الخارجية بتدمير الخلايا الدماغية، مما يعرض المصاب بالعجز العصبي كاضطرابات الكلام والحركة.