شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية: أعراض سلالة كورونا الجديدة لا تختلف عن المنتشرة حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السلالة الغامضة من فيروس كورونا التى بدأت فى الانتشار بالمملكة المتحدة خاصة في جنوب البلاد، تعتبر من الطفرات الطبيعية في الفيروسات مثل كورونا، لكن البعض تساءل عما إذا كانت جهود اللقاح يمكن أن تثبطها السلالة الجديدة بينما يتدافع العلماء لمعرفة المزيد عن الطفرة.

من جانبه قال البروفيسور كريس ويتي كبير المسئولين الطبيين بإنجلترا، إن أعراض السلالة الجديدة، التي تم العثور عليها في أكثر من 1000 حالة، لا تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، يتفق العلماء على أن الفيروس يصيب أشخاصًا مختلفين بطرق مختلفة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن أهم أعراض فيروس كورونا، والتي تشمل سعالًا مستمرًا جديدًا وفقدان حاسة الشم، وارتفاع درجة الحرارة تتلخص فى التالى:

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تسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا على النحو التالي

1.سعال جديد ومستمر، حيث تسعل كثيرًا لأكثر من ساعة، أو تصاب بثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

2. الحمى، حيث تكون درجة حرارتك أعلى من 37.8 درجة مئوية.

3. فقدان حاسة الشم أو التذوق، يُعرف هذا أيضًا بفقدان حاسة الشم.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، يعد التعب أيضًا أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا.

تسرد منظمة الصحة العالمية الأعراض الأقل شيوعًا لفيروس كورونا على النحو التالي: أوجاع وآلام، التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة

صداع الرأس، طفح جلدي على الجلد أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين

وقالت المنظمة، قد يستغرق ظهور الأعراض حوالي 5 أو 6 أيام من إصابة شخص بالفيروس، ولكن في بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين، قد يكون بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا بدون أعراض، وهذا يعني أنهم لا يظهرون أيًا من الأعراض الرئيسية.

في حين أن الأعراض المذكورة أعلاه هي الأكثر شيوعًا، فقد عانى الأشخاص الآخرون من مجموعة من الأعراض الأخرى وهي تختلف عند الأطفال.

أكد البروفيسور ويتي، إنه بينما يُعتقد أن أعراض السلالة الجديدة مماثلة لأعراض أخرى، لا تزال هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحلل السلالة الجديدة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول انتشارها وكيف ستؤثر على إنتاج اللقاح.

وقالت الصحيفة، يتطور الفيروس بشكل مختلف لدى الأشخاص وهناك أعراض أخرى تظهر على الأشخاص مثل تساقط الشعر، موضحا الحالة المعروفة باسم تساقط الشعر الكربي (TE)، هي عندما يعاني الشخص مؤقتًا من تساقط الشعر.

قال الأطباء إن هذا يحدث عادة إذا كان المريض قد عانى مؤخرًا من موقف مرهق، يحدث تساقط الشعر الكربى عندما يتغير عدد الحويصلات في فروة الرأس.

عادة ما يؤثر على الجزء العلوي من فروة الرأس وفي معظم الحالات لن ينحسر خط الشعر إذا أصيب شخص ما بـهذه الحالة.

وجد الباحثون سابقًا أيضًا أن الأعراض العصبية كانت موجودة في 36 % من مرضى كورونا في ووهان، الصين مركز الوباء.

على وجه الخصوص، يقول الأطباء إن المصابين بفيروس كورونا الشديد والذين يدخلون المستشفى غالبًا ما يصابون بحالة دماغية حادة تسمى "هذيان وحدة العناية المركزة".

حث الخبراء الجمهور على التزام الهدوء وقالوا إنه من المتوقع حدوث طفرات في فيروسات مثل فيروس كورونا.

قالت الدكتورة زانيا ستاماتاكي، أخصائية المناعة الفيروسية بجامعة برمنجهام، إن الطفرات ستتراكم وتؤدي إلى متغيرات فيروسية جديدة يدفعها نظام المناعة لدينا للتغيير أو الفناء.

وأضافت: "هذا الفيروس لا يتحور بسرعة الإنفلونزا، وعلى الرغم من أننا بحاجة إلى إبقائه تحت المراقبة، فلن يكون تحديث اللقاحات الجديدة أمرًا كبيرًا عند الضرورة في المستقبل، مضيفة، لقد شهد هذا العام تطورات كبيرة، لبناء البنية التحتية لنا لمواكبة فيروس كورونا التاجي."

وأشارت إلى أن معظم الطفرات لن تكون مهمة أو مدعاة للقلق، لكن بعضها قد يمنح الفيروس ميزة تطورية قد تؤدي إلى انتقال أعلى أو تعني أنه أكثر ضررًا."

انتشار أسرع..

أخبر وزير الصحة مات هانكوك، أعضاء البرلمان، أن السلالة الجديدة قد يغذي "الانتشار الأسرع" في جنوب شرق إنجلترا، لقد تم بالفعل نقل لندن وأجزاء من إسيكس وهيرتفورد شاير إلى المستوى 3 للتعامل مع "الارتفاعات الحادة والمتسارعة للغاية" في الحالات.

قال هانكوك، إن أعداد الحالات المرتبطة بالطفرة الأخيرة تتزايد "بسرعة"، حيث حث الجميع على الالتزام بقيود كورونا، مضيفا، إن علماء الحكومة في مختبر PHE's Porton Down يحللون السلالة "الآن"، تم تسميته VUI - 202012/01 - وهو قيد التحقيق في ديسمبر.

وقال هانكوك في بيان: "خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل قدرتنا الجينومية ذات المستوى العالمي في المملكة المتحدة، حددنا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا".

وقال لمجلس العموم: "يشير التحليل الأولي إلى أن هذه السلالة تنمو بشكل أسرع من المتغيرات الحالية.

وقال، لقد حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة مع هذه السلالة الجديدة في الغالب في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات فيما يقرب من 60 منطقة سلطة محلية مختلفة.

القلق بشأن اللقاحات..

قال هانكوك، إن "أحدث نصيحة إكلينيكية هي أنه من غير المرجح أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح، مضيفا، إن اللقاح الذي يتم طرحه في هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS من شركة فايزر Pfizer و BioNTech – لن يتم اختباره لمعرفة ما إذا كان يحمي من هذه السلالة الجديدة.

لكن جميع جرعات فيروس كورونا التي تم تطويرها تركز على نفس الهدف، وهو بروتين سبايك على سطح الفيروس، موضحا أن الارتفاع هو ما يستخدمه فيروس كورونا للتشبث بالخلايا البشرية وغزوها وتكاثرها، لا يمكن استبعاد أنه في حالة حدوث طفرة جديدة في الفيروس أدت إلى تغيير هذا الارتفاع المفاجئ، فقد تؤثر على فعالية اللقاح.

وأشار إلى أنه إذا بدت بروتين السنبلة على سطح الفيروس مختلفة في المظهر، فقد لا يتعرف الجسم عليها على أنها كورونا، لإحداث استجابة مناعية بسرعة.

قالت البروفيسور ويندي باركلي، رئيس قسم الأمراض المعدية، إمبريال كوليدج لندن: "تحتوي هذه السلالة على بعض الطفرات في بروتين سبايك الذي يعد الهدف الرئيسي للقاحات، وسيكون من المهم تحديد ما إذا كانت تؤثر على فعالية اللقاح من خلال إجراء التجارب في الأسابيع القادمة، مضيفا أنا واثق جدًا من أننا لن نضطر إلى إعادة صياغة لقاحاتنا، لأن ما نبحث عنه هو بروتين مرتفع كبير، ولا توجد معلومات تفيد بأن هذا البروتين المرتفع يتغير بشكل كبير على مدى شهور أو سنوات.

إذا لم يتغير بروتين سبايك حقًا، ولكنه يظهر تغييرات طفيفة، أتوقع ألا ينخدع نظام المناعة لدينا بنسخة جديدة منه، لذلك يجب أن تستمر المناعة القديمة بمناعة جديدة، مضيفا يمكننا إعادة تشكيل اللقاحات بسرعة كبيرة لإنتاج بروتين سبايك متعلق بالسلالة الجديدة.

قد تكون السلالة الجديدة من الفيروس التي تسبب فيروس كورونا أكثر قابلية للانتشار بنسبة تصل إلى 70%.