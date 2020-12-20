شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التدخين: مصر تنفق 70 مليار جنيه على السجائر و3 مليارات على المعسل سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعصام المغازي، استشارى الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًا، بواقع "80 مليار سيجارة"، بقيمة سنوية 70 مليار جنيه كما يستهلك المصريون 50 ألف طن "معسل" في العام بقيمة 3 مليارات جنيه، وتلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة التدخين.



مرصد مصر

وأشار المغازى إلى أن تقرير "التبغ لعام 2019"، والإعلان عن "مرصد مصر للتبغ"، سيتم فى مؤتمر صحفى عبر تطبيق زووم بعد غدٍ الثلاثاء، وأشار إلى أن المؤتمر يعلن عن أرقام ومعلومات عن حجم التدخين، والاستهلاك، والإنفاق، في مصر، سواء كان للسجائر أو التبغ، وخسائر الصحة العامة في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



مرص مصر لمكافحة التبغ

يحضر المؤتمر كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة دعاء صالح، منسقة مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، كما يشارك بالمؤتمر عدد من أساتذة أمراض الصدر بالجامعات ووزارة الصحة.