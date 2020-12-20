اختبار: ما يقوله قياس الخصر عن حياتك وشخصيتك!

يقول شكل الجسم الكثير عن خفايا الحياة والشخصية. ولهذا يمكن اكتشاف بعض تلك الخفايا من خلال شكل الخصر ومقاسه. وهو ما توصلت إليه اختصاصية الأنتروبولوجيا الأميركية إليزابيث كاشدان من خلال دراسة أجرتها مؤخراً.

ما الذي يكشفه محيط خصرك عن شخصيتك؟



وجدت إليزابيث كاشدان من خلال دراستها أنه كلما كان خصر المرأة نحيفاً دلّ ذلك على قوة شخصيتها واستقلاليتها.

فإذا أردت أن تكتشفي بعض صفاتك، ليس عليك سوى قياس محيط خصرك وتدوين النتيجة التي تحصلين عليها على ورق.

محيط خصر حتى 60 سنتم: إذا كان محيط خصرك لا يتجاوز الـ60 سنتمتراً، فهذا يدل على أنك تثقين بنفسك إلى حد كبير جداً وتؤمنين بقدرتك على إيجاد حل للكثير من المشاكل وعلى أداء المهمات التي توكل إليك بنجاح. كما يعني هذا أنك مستعدة دائماً للمنافسة إلا أنّك لا تدعين الغيرة تسيطر عليك وإن تفوق بعضهم عليك.

محيط خصر بين 60 و90 سنتم:

يشير هذا المقاس إلى أّنك تتمتعين بشخصية جذابة. فأنت مرحة وتحبين نشر الأجواء الإيجابية في كل مكان تذهبين إليه. ولهذا يفرح الكثيرون بلقائك. كما يعني هذا أن الأشخاص المحيطين بك يثقون بك ومن الممكن أن يعلموك بأسرارهم الأكثر دقة وأهمية وخطورة. فهم يعرفون أنك قد تساعدينهم ولا تستغلين تلك الثقة لإلحاق الأذى بهم.

محيط خصر بين 90 و100 سنتم:

تتمتعين بشخصية جدية. ولهذا يعتقد بعض الأشخاص الذين تتعاملين معهم أنك متكبرة ولا تحبين لقاءهم أو التحدث إليهم. وهكذا تلاحظين أنهم يبتعدون عنك من دون سبب واضح ومنطقي لذلك. كما يكشف هذا المقاس أنّه لا يمكنك أحياناً التحكم بانفعالاتك وأنّك قد تسيئين بسبب ذلك إلى الآخرين. إذاً حاولي أن تفكري بكل خطوة قبل أن تقومي بها وبكل كلمة قبل أن تتفوهي بها.



