شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 80% من الروس بلقاح فيروس كورونا بحلول خريف 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، إن ما يصل إلى 80% من الروس سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول خريف 2021.
قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركزGamalya الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه سيتم التحكم في فيروس كورونا من خلال اللقاح، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تطعيم ما يصل إلى 80% من الروس ضد فيروس كورونا بحلول خريف عام 2021.
ففي 11 أغسطس، كانت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا المسمى سبوتنيك Sputnik V ، طوره مركز Gamalyaالوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، في وقت لاحق، تم تسجيل لقاح روسي آخر، تم تطويره بواسطة مركز أبحاث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، اللقاح الثالث، الذي ابتكره مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قد يتم تسجيله قريبًا.
وقالت الوكالة منذ بداية الوباء، أصيب أكثر من 75.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 1.6 مليون شخص، في روسيا، وفقًا لمقر العمليات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا، تم تسجيل 2819429 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافي 2254742 شخصًا، وتوفي 50347 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم 80% من الروس بلقاح فيروس كورونا بحلول خريف 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.