نتنياهو: على إسرائيل إغلاق جميع نقاط الدخول على الفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه على إسرائيل إغلاق جميع نقاط الدخول على الفور، وسط مخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين من خلال المجلس الوزاري المصغر قرارًا يقضي بمنع الدخول إلى البلاد من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا فورًا، مع إدراج دول أخرى ضمن هذه القائمة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "على أن ينص القرار كذلك على واجب خضوع جميع العائدين من كافة الدول للفحوصات اللازمة ومكوثهم في الحجر الصحي وكذلك التقليل من عدد الإسرائيلين الذين يغادرون البلاد إلى الخارج".

كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال إن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت.

وشدد على أنه من الصعب جدا السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بها.

وكتبت منظمة الصحة، على موقع "تويتر":"إننا على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

وأضافت: "المسؤولون البريطانيون سيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم. وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بمجرد معرفة المزيد حول خصائص هذه السلالة والآثار المترتبة عليها".

وحثت المنظمة الأفراد على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس والامتثال لتعليمات السلطات الوطنية.