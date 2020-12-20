شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يصدر توصيات عن كيفية التعامل مع تفاعلات لقاح كورونا المتعلقة بالحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكى"CDC "، إنه يراقب تقارير ردود الفعل التحسسية تجاه لقاح كورونا، وقدم توصيات حول كيفية متابعة الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض، إن أي شخص أصيب برد فعل شديد تجاه لقاح كورونا يجب ألا يحصل على الجرعة الثانية، ووصفت الحالة الشديدة بأنها بحاجة إلى دواء الإبينفرين أو العلاج في المستشفى.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض "CDC " إن الأشخاص الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مكون في لقاح كورونا يجب أن يتجنبوا تركيبة اللقاح التي تحتوي على هذا المكون، موضحا أنه تم الموافقة على لقاحين في الولايات المتحدة بموجب تصاريح استخدام الطوارئ.

وأضاف، يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة للقاحات استشارة أطبائهم حول حقنة لقاح كورونا، مؤكدا، أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الطعام أو الحيوانات الأليفة، أو الظروف البيئية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأدوية الفموية، أو تاريخ عائلي من ردود الفعل التحسسية الشديدة لا يزال بإمكانهم تلقي التطعيم.

تحقق FDA في حوالي 5 حالات اصابتهم ردود فعل تحسسية حدثت بعد إعطاء الأشخاص لقاح فايزر Pfizer لفيروس كورونا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، يوم الجمعة، إن لقاح مودرنا Moderna، الذي حصل على تصريح استخدام طارئ، يجب ألا يُعطى للأفراد الذين لديهم تاريخ معروف من رد فعل تحسسي شديد تجاه أي من مكونات اللقاح.

قال المنظم الطبي البريطاني إن أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة، أو ردود فعل تحسسية شديدة تجاه دواء أو طعام، يجب ألا يعطى لقاح فايزر بيو أن تك لفيروس كورونا.