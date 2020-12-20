شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى سرطان الثدى عند الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث سرطان الثدي بشكل رئيسي عند النساء، لكن يمكن أن يصاب به الرجال أيضًا. كثير من الناس لا يدركون أن الرجال لديهم أنسجة الثدي وأنه يمكن إصابتهم بسرطان الثدى، ويمكن أن تصبح الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا سرطانية وأن تنتشر إلى مناطق أخرى.

وحسب ما ذكره موقع cancer يبدأ سرطان الثدي عندما تبدأ خلايا الثدي بالخروج عن السيطرة، وعادة ما تشكل هذه الخلايا ورمًا يمكن رؤيته غالبًا على الأشعة السينية أو الشعور به على شكل كتلة، ويكون الورم خبيثًا (سرطانيًا) إذا كانت الخلايا تنمو وتنتشر إلى مناطق بعيدة من الجسم.

أنسجة الثدي لدى الذكور

حتى سن البلوغ (في المتوسط ​​حوالي 9 أو 10 سنوات) ، يكون لدى الأولاد والبنات كمية صغيرة من أنسجة الثدي تتكون من بضع قنوات تقع تحت الحلمة والهالة (المنطقة المحيطة بالحلمة) عند البلوغ ، ينتج مبيض الفتاة هرمونات أنثوية، مما يتسبب في نمو قنوات الثدي وتشكيل الفصيصات في نهايات القنوات، حتى بعد البلوغ ، عادةً ما يكون لدى الأولاد والرجال مستويات منخفضة من الهرمونات الأنثوية ، ولا تنمو أنسجة الثدي كثيرًا، تحتوي أنسجة الثدي لدى الرجال على قنوات ، ولكن فقط عدد قليل من الفصيصات إن وجدت.

يمكن أن تبدأ سرطانات الثدي من أجزاء مختلفة من الثدي، تبدأ معظم سرطانات الثدي في القنوات التي تحمل الحليب إلى الحلمة (سرطانات الأقنية)، يبدأ البعض في الغدد التي تصنع حليب الثدي (السرطانات الفصيصية)، الرجال لديهم هذه القنوات والغدد أيضًا ، على الرغم من أنها لا تعمل بشكل طبيعي، هناك أيضًا أنواع من سرطان الثدي تبدأ في أنواع أخرى من خلايا الثدي ، ولكنها أقل شيوعًا.

على الرغم من أن العديد من أنواع سرطان الثدي يمكن أن تسبب تورمًا في الثدي، إلا أن ذلك لا يحدث كليا، هناك أعراض أخرى لسرطان الثدي يجب عليك مراقبتها وإبلاغ مقدم الرعاية الصحية بها.

من المهم أيضًا أن تفهم أن معظم أورام الثدي حميدة وليست سرطانية (خبيثة). أورام الثدي الحميدة هي نمو غير طبيعي ، لكنها لا تنتشر خارج الثدي ولا تهدد الحياة. يجب فحص أي تكتل أو تغير في الثدي من قبل مقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان حميدة أو خبيثة (سرطان) وما إذا كان قد يؤثر على خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.