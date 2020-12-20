أسباب أنين الطفل الرضيع في أثناء النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:45 مساءً - عزيزتي الأم، أنت لم تخطئي السمع، فطفلك الرضيع يصدر أصواتاً تشبه الأنين أثناء النوم، ولذلك فأنت تشعرين بأنه ليس مرتاحاً في نومه، كما ان القلق سوف ينتقل إليك بالتأكيد، ولذلك تساعدك الدكتورة أميرة أبو السعيد للتعرف على أسباب أنين الرضيع أثناء النوم كالآتي. أسباب أنين الرضيع أثناء النوم حاجته للاستحمام تجعل نومه مضطرباً شعور الرضيع بعدم الراحة لعدة أسباب سواء خاريجة ومحيطة به أو داخلية.

الأحلام المزعجة، فالرضع يحلمون مثل الكبار ولكنهم لا يستطيعون التعبير عن أحلامهم.

وجود حشرات مزعجة لا ترى بالعين المجردة، ولكنها تسبب له الأذى وتضايقه أثناء نومه.

شعور الطفل بالبلل، ولكنه يستمر بالنوم مع صدور صوت الأنين منه.

شعور الرضيع بالبرد أو الحرارة أي عدم ملائمة الملابس والأغطية لحرارة الجو.

ألم التسنين يسبب له الأنين أثناء النوم، ولكنه يكون متعباُ وبحاجة للنوم. نصائح للتخلص من أنين الرضيع أثناء النوم يشعر الرضيع بالوحدة الحصول على حمام دافيء في المساء.

حمل الرضيع والتربيت على ظهره، لكي يعدل من وضعية نومه بعودته لوضعية أخرى ترينها مناسبة.

تكريع الرضيع قبل نومه، والتأكد من أنه لا يشعر بالتخمة.

تنظيف وتهوية فراشه، وتعريض غرفته للشمس لكي تقتل الحشرات الغير مرئية.

التأكد من عدم وجود البلل في الحفاض.

والتأكد من الرضيع لا يعاني من انسداد الأنف. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول أنين رضيعك أتركيها لنا في التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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