منها القلق والاكتئاب.. أعراض متلازمة ما بعد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

أعراض الإصابة بكورونا النفسية لا تقل خطورة عن الجسدية

لم تقتصر أعاضالإصابة بفيروس كورونا على الجانب الجسدي فقط سواء من ارتفاع درجات الحرارة أو عوبة التنفس أو غيرها ، بل امتدت أيضا للجانب النفسي .

نشر علماء من المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري البريطاني قائمة بالأعراض الجانبية التي يعاني منها المريض بعد الإصابة بمرض “كوفيد- 19”.

ووفقا للعلماء تسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والوخز والخدر في الأطراف بالإضافة إلى الأرق والضعف الإدراكي.

وأشاروا إلى أن المرضى يمكن أن يعانوا أيضا من الغثيان والإسهال وفقدان الشهية وآلام البطن لفترة طويلة، ونوبات الاكتئاب والقلق، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح الباحثون أن أغلب المرضى بعد الخروج من المستشفى، يشكون من الألم وضيق الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والطفح الجلدي.

وفي وقت سابق، قال عالم المناعة نيكولاي كريوتشكوف إن كل 5 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا يعاني واحد منهم من متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.