كورونا يراوغ من جديد..واللقاحات في مهب الريح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

في الوقت الذي منحت فيه بعض الدول الضوء الأخضر للقاحات كورونا المختلفة ، عاد الفيروس للمرواغة من جديد .

تحذير علمي صادر من جامعة أكسفورد البريطانية، من أن الطفرات الطارئة على فيروس كورونا المستجد، قد تجعل اللقاحات المضادة له بلا فائدة.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن مؤسس مجموعة أوكسفورد للقاحات، في جامعة أكسفورد البريطانية، ريتشارد موكسون، قوله إن الطفرة قد تسبب “تغيرا مفاجئا في سلوك الفيروس”، ما يجعله أكثر خطورة أو يجعل اللقاح بلا فائدة، لكنه أكد أن المخاوف من تأثير الطفرات على اللقاح، لا أساس لها في الوقت الحالي، بحسب موقع الحرة.

وأوضح مؤسس مجموعة أوكسفورد للقاحات، أن سلالة فيروس كورونا مرت بالكثير من التغييرات منذ ظهور الفيروس، وأن الطفرات التي طرأت على الفيروس لم يثبت أن أيا منها أثر على فعالية اللقاح، مشددا على أن العلماء يراقبون طفرات كورونا كي “لا نسمح للفيروس بأن يقفز أمامنا”.

إلى ذلك، بدأ نقل أولى جرعات لقاح شركة موديرنا إلى عدة نقاط في الولايات المتحدة، السبت، بحسب ما أفاد المسؤول الحكومي عن عملية التوزيع.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت الجمعة منح ترخيص طارئ لاستعمال اللقاح، عقب أسبوع من إجازتها لقاح فايزر/بايونتيك.

وقال الجنرال جوس بيرنا القائم على عملية “وارب سبيد” التي أطلقتها الحكومة، إن “توزيع لقاح موديرنا بدأ بالفعل”.

وانطلق، السبت، نقل الجرعات الأولى من بلومنجتون في ولاية إنديانا، حيث يوجد مركز تعبئة اللقاح الذي تديره شركة “كاتالانت” نيابة عن موديرنا.

وأضاف بيرنا خلال مؤتمر صحفي أنه جرى “حزم الطرود وتعبئتها اليوم”، موضحا أن شركتي “فيديكس” و”يو بي إس” للتوزيع لن توصلا الجرعات إلى وجهاتها حتى الأحد.

ويجب إبقاء لقاح شركة موديرنا في حرارة أقل من 20 درجة تحت الصفر، في حين يجب إبقاء لقاح فايز/بايونتيك في حرارة أقل من 70 تحت الصفر.