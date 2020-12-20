شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السبب العلمي وراء الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المملحة والسريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أسباب عديدة وراء الرغبة الشديدة في تناول الملح والأطعمة المملحة مثل: رقائق البطاطس والمخلل، وقالت أخصائية التغذية بكليفيلاند كلينيك الأمريكية بروفيسور بيث سيزروني، أنه من الممكن تقليل الرغبة الشديدة في تناول الملح، لكن المفتاح هو فهم سبب هذه الرغبة في تناوله، وتحتاج أجسامنا إلى الكمية "المناسبة تمامًا" من الملح من أجل الأداء السليم والاحتفاظ بالسوائل، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وأوضحت أخصائية التغذية بكليفيلاند كلينيك الأمريكية إن تناول الكثير من الصوديوم بمرور الوقت يمكن أن يؤثر على صحتنا العامة تحدث هذه الآثار السيئة مع ارتفاع ضغط الدم أو بدونه إنه تأثير تراكمي - وليس فقط على ضغط الدم فهو يؤثر على الجسم كله ".

يمكن أن يؤدي الملح الزائد إلى تلف:

-الأوعية الدموية: بمرور الوقت ، تتصلب الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية ، لذلك لا يضخ الدم بكفاءة وفعالية.

-القلب: يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لتوزيع الدم في جميع أنحاء الجسم. "هذا يزيد أيضًا من خطر الإصابة بتضخم القلب ، وهو علامة على مرض القلب."

-الكلى: الكلى لا تعمل بشكل جيد لأنها تعمل بجدية أكبر أيضًا.

-الدماغ: الدم لا يصل إلى الدماغ كما ينبغي ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التفكير والذاكرة (الإدراك).

6 أسباب للرغبة الشديدة في تناول الملح1. الإجهاد

الأكل تحت الضغط له علاقة بمستويات الهرمون عندما يكون جسمك تحت الضغط ، فإنه يفرز الكورتيزول والهرمونات الأخرى. ربطت الدراسات الكثير من الكورتيزول بالرغبة الشديدة في تناول الطعام خاصة الأطعمة السريعة المليئة بالملح.

2. قلة النوم

تؤثر قلة النوم على هرموناتك ، مثل الإجهاد ، والرغبة الشديدة في تناول الملح:

-الكورتيزول: عندما لا تنام جيدًا ، تزداد مستويات الكورتيزول.

-اللبتين: يخبر اللبتين الدماغ بالتوقف عن الأكل عندما تكون ممتلئًا يؤدي قلة النوم إلى تقليل هرمون اللبتين - وتقليل ضبط النفس حول الأطعمة التي تتوق إليها.

-الجريلين: تؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجريلين وإشارات الجوع.

-السيروتونين: المعروف باسم هرمون "الشعور بالسعادة"، تنخفض مستويات السيروتونين في المخ دون راحة كافية نتيجة لذلك ، قد تبحث عن مصادر خارجية - مثل كيس رقائق البطاطس - لتجعلك تشعر بالراحة.

عندما يتعب الناس ويتوقون إلى الملح ، يكون لديهم إرادة أقل. إشارات جوعهم أقوى إنهم يفتقرون إلى الطاقة اللازمة لإعداد الوجبات أو الخروج وشراء خيارات الطعام الصحي كل هذه العوامل تجعل من الصعب محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام المالح ".

3. متلازمة ما قبل الحيض

تظهر الأبحاث أن النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية يعانين من تغيرات هرمونية نتيجة لذلك ، فإنهم يتوقون إلى المزيد من الأطعمة الحلوة أو المالحة ، خاصة خلال الدورة الشهرية.

كلما مارست الرياضة ، زاد تعرقك. يؤدي التعرق المفرط إلى خفض مستويات الصوديوم في الجسم جسمك يستجيب بزيادة رغبتك في الملح.

5. مرض أديسون

مرض أديسون ، أو قصور الغدة الكظرية ، هو حالة نادرة حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات معينة ، بما في ذلك الكورتيزول. تتحكم هذه الهرمونات في توازن الملح والسوائل في الجسم قد ينتهي الأمر بالجسم إلى اشتهاء الملح لأنه لا يستطيع الاحتفاظ به أيضًا."

6. الملل

في كثير من الأحيان ، يكون تناول الطعام مجرد شيء يجب القيام به لتمضية الوقت علاوة على ذلك ، فإن الأطعمة المالحة سهلة للطهي أو لشراء وجبات سريعة".